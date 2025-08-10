Menü Kapat
 | Baran Aksoy

Rezan Epözdemir soruşturmasında yeni detaylar! Rüşvet iddiası, WhatsApp ve BAZ kayıtları

Türkiye'de kritik davalarda ortaya çıkan Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Rüşvet, terör örgütü FETÖ'ye yardım ve askeri casuslukla suçlanan Özdemir hakkında yürütülen soruştumaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 17:07

Türkiye’deki kritik davalarla tanınan avukat Rezan Epözdemir, gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alınan Epözdemir’e; , siyasal ve askerî casusluk ile ’ye yardım suçlamaları yöneltildi.

Rezan Epözdemir soruşturmasında yeni detaylar! Rüşvet iddiası, WhatsApp ve BAZ kayıtları

SORUŞTURMADA YENİ DETAYLAR...

Emniyetteki işlemleri devam eden Epözdemir’e yönelik rüşvet iddialarına ilişkin bazı detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındığı ve daha sonra tanık A.D’nin ifadesine başvurulduğu aktarıldı.

Rezan Epözdemir soruşturmasında yeni detaylar! Rüşvet iddiası, WhatsApp ve BAZ kayıtları

RÜŞVET İDDİALARI

Tanığın ifadesinde, avukat Epözdemir’in rüşvet aldığı öne sürülen üç farklı olay bulunduğu, bunlardan ikisinde vekalet ilişkisi olduğu için soruşturma izni talebiyle dosyaların ayrıldığı ifade edildi.

TAHLİYE İÇİN 150 BİN DOLAR ALMIŞ...

Vekalet ilişkisi bulunmayan 2021’deki olayda ise Epözdemir ile C.Ç.’nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin doları tahliye öncesi, kalan 75 bin doları ise tahliye sonrası olmak üzere toplam 150 bin dolar rüşvet aldıkları iddia edildi. İddiaya göre, 75 bin dolarlık ilk kısmı C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021’de tanık A.D’nin adresinden alınıp Epözdemir’e götürüldü.

Rezan Epözdemir soruşturmasında yeni detaylar! Rüşvet iddiası, WhatsApp ve BAZ kayıtları

HTS/BAZ VE WHATSAPP KAYITLARINA İNCELEME

İddiaların doğruluğunun tespiti amacıyla Epözdemir ile C.Ç.'nin HTS/BAZ kayıtlarının incelendiği ve C.Ç.'nin 8 Temmuz 2021'de A.D'nin adresine gittiği, ardından Epözdemir ile ortak baz verdiği tespiti aktarıldı. Ayrıca yapılan arama işleminde biri 1 milyon 560 bin lira bono, diğeri 930 bin lira bedelli, borçlusu C.Ç, alacaklısı Rezan Epözdemir olan 2 bono ele geçirildiği kaydedildi.

Rezan Epözdemir soruşturmasında yeni detaylar! Rüşvet iddiası, WhatsApp ve BAZ kayıtları

C.Ç. ve Epözdemir'in baz kayıtlarına göre, 8 Temmuz 2021'de gece saatlerinde ortak baz verdikleri dikkate alındığında, 9 Temmuz 2021 düzenleme tarihli bononun bu görüşmede düzenlendiği ve rüşvet alınan paranın C.Ç.'de kalması karşılığında Epözdemir'e bonoyu verdiğine dair kanaat oluştuğu ifade edildi. Yine dosya kapsamındaki WhatsApp kayıtlarının da 7 Temmuz 2021 tarihinde 75 bin dolar rüşvet alındığının doğrulandığı öne sürülüyor.

