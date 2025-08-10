Menü Kapat
Gündem
Boğulan genç Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşıymış! Annesinin acı paylaşımıyla ortaya çıktı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde dün denizde boğularak vefat eden Efe Erdem Sevinç, İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen Ahmet Minguzzi ile yakın arkadaş çıktı.

Boğulan genç Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşıymış! Annesinin acı paylaşımıyla ortaya çıktı
'nın sahilinde, dün dalgalar 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç'i yutarak hayattan kopardı. Cankurtaran bulunmayan sahilde babasıyla denize giren genç, güçlü dip akıntısına kapıldı ve sudan çıkamadı. Arama kurtarma ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda ulaşılan Sevinç, tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

Boğulan genç Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşıymış! Annesinin acı paylaşımıyla ortaya çıktı

"YANDIM OĞLUM"

Efe Erdem Sevinç ile ilgili acıyı katlayan detay ise 'nin annesi Yasemin Minguzzi'nin yürek parçalayan sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

Boğulan genç Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşıymış! Annesinin acı paylaşımıyla ortaya çıktı

Yasemin Minguzzi, sosyal medyadan paylaştığı mesajda: "Oğlum Efe, Ahmet'in yanına mı gittin sen. Yandım oğlum" ifadelerini kullandı.

Sevinç'in 24 Ocak'ta İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi ile yakın arkadaş olduğu belirlendi.
Ferizli'de ikamet eden ve İstanbul'da eğitim gören Sevinç, yaz tatili için Sakarya'ya dönmüştü.

