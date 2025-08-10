Menü Kapat
TGRT Haber
30°
Yaşam
Editor
Editor
 | Baran Aksoy

Valiliklerden peş peşe açıklama geldi! Denize girmek yasaklandı

Trabzon'da ve Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde denize girmek yasaklandı. Yasağın gerekçesi olarak; olumsuz hava şartları gösterildi.

Valiliklerden peş peşe açıklama geldi! Denize girmek yasaklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 13:42
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 13:42

Valiliği, dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması nedeniyle yaptığı açıklamada denize girişlerin yasaklandığını duyurdu. Valiliği açıklamasında, "Bugün olumsuz hava şartlarından dolayı dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması nedeniyle muhtemel olaylarının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmesi yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Valiliklerden peş peşe açıklama geldi! Denize girmek yasaklandı

KIRKLARELİ'NDE DE GİRİŞLER YASAKLANDI

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesinde de olumsuz hava ve koşulları dolayısıyla tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

TGRT Haber
