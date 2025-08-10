Valiliklerden peş peşe açıklama geldi! Denize girmek yasaklandı

Trabzon Valiliği, dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması nedeniyle yaptığı açıklamada denize girişlerin yasaklandığını duyurdu. Valiliği açıklamasında, "Bugün olumsuz hava şartlarından dolayı dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması nedeniyle muhtemel boğulma olaylarının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmesi yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

KIRKLARELİ'NDE DE GİRİŞLER YASAKLANDI

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde de olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.