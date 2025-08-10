Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Ankara su kesintisi ne zaman biteceği açıklandı! 10 Ağustos Etimesgut, Mamak, Polatlı, Keçiören, Ayaş'ta su kesintisi yaşanıyor

10 Ağustos 2025 Pazar günü Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. ASKİ tarafından Etimesgut, Mamak, Polatlı, Keçiören ve Ayaş ilçelerinde su kesintilerinin ne zaman biteceği açıklandı. Vatandaşlar tarafından 10 Ağustos Ankara su kesintilerinin saat kaçta biteceği merak ediliyor.

Ankara su kesintisi ne zaman biteceği açıklandı! 10 Ağustos Etimesgut, Mamak, Polatlı, Keçiören, Ayaş'ta su kesintisi yaşanıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 13:16
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 13:19

Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından açıklanan bilgilere göre bugün meydana gelen arızalardan dolayı 5 ilçede yaşanıyor.

kaynaklı olan su kesintilerinden , , , Keçiören ve Ayaş ilçeleri etkilendi. Vatandaşlar tarafından Ankara su kesintisinin ne zaman biteceği araştırılıyor.

ANKARA SU KESİNTİSİ 10 AĞUSTOS

Ankara'nın Ayaş ilçesinde bulunan Çanıllı Mahallesi'ne bağlı Ankara Caddesi'nde doğalgaz müteahhit firma çalışmaları tarafından dağıtım şebeke hattına zarar verildi. Zarardan dolayı Ayaş Çanıllı Uluyol, Çiğdemci Mahalleleri'nde su kesintisi yaşanıyor. Sabah saat 11.30 sıralarında başlayan su kesintisinin tahmini olarak saat 17.00 sıralarında sona ermesi bekleniyor.

Polatlı ilçesinde ise iki farklı arıza meydana geldi. İlk arıza Şehitlik Mahallesi Karasu Sokak üzerinde bulunan içme suyu şebeke hattında yaşandı. Arıza nedeniyle Gazi ve Şehitlik mahallelerinin bir kısmına su verilemiyor. Su kesintisinin saat 15.00 sıralarında sona ermesi planlanıyor.

ANKARA MAMAK SU KESİNTİSİ

Ankara'nın Mamak ilçesinde ise boru içme suyu hattında meydana gelen arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılıyor. İmrahor Mahallesi'ni etkileyen su kesintisinin saat 16.00 sıralarında arızanın giderilerek, sona ermesi bekleniyor.

ANKARA ETİMESGUT SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Etimesgut ilçesinde ise Çağlayan Lojmanları'nı etkileyen su kesintisi meydana geldi. İçme suyu hattında oluşan arıza nedeniyle meydana gelen su kesintisinin saat 17.00 sıralarında giderilmesi planlanıyor.

ANKARA KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ 10 AĞUSTOS

Bugün saat 13.00 sırlarında Ankara'nın Keçiören ilçesinde bağlı p12 pompa istasyonunda enerji sağ kaynaklı arıza yaşandı. Arızadan dolayı Sancaktepe, Ufuktepe, Kanuni, Uyanış, Şenlik, Bademlik, Atapark, Osman Gazi, Bağlum, Şehit Kubilay, Yükseltepe, Yayla, Esertepe, Kuşcağız Mahalleleri'nde kesinti yaşanıyor. ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre kesintinin saat 22.00 sıralarında sona ermesi bekleniyor.

