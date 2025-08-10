Ankara su kesintisi ne zaman biteceği açıklandı! 10 Ağustos Etimesgut, Mamak, Polatlı, Keçiören, Ayaş'ta su kesintisi yaşanıyor

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından açıklanan bilgilere göre bugün meydana gelen arızalardan dolayı 5 ilçede su kesintisi yaşanıyor.

Arıza kaynaklı olan su kesintilerinden Etimesgut, Mamak, Polatlı, Keçiören ve Ayaş ilçeleri etkilendi. Vatandaşlar tarafından Ankara su kesintisinin ne zaman biteceği araştırılıyor.

ANKARA SU KESİNTİSİ 10 AĞUSTOS

Ankara'nın Ayaş ilçesinde bulunan Çanıllı Mahallesi'ne bağlı Ankara Caddesi'nde doğalgaz müteahhit firma çalışmaları tarafından dağıtım şebeke hattına zarar verildi. Zarardan dolayı Ayaş Çanıllı Uluyol, Çiğdemci Mahalleleri'nde su kesintisi yaşanıyor. Sabah saat 11.30 sıralarında başlayan su kesintisinin tahmini olarak saat 17.00 sıralarında sona ermesi bekleniyor.

Polatlı ilçesinde ise iki farklı arıza meydana geldi. İlk arıza Şehitlik Mahallesi Karasu Sokak üzerinde bulunan içme suyu şebeke hattında yaşandı. Arıza nedeniyle Gazi ve Şehitlik mahallelerinin bir kısmına su verilemiyor. Su kesintisinin saat 15.00 sıralarında sona ermesi planlanıyor.

ANKARA MAMAK SU KESİNTİSİ

Ankara'nın Mamak ilçesinde ise boru içme suyu hattında meydana gelen arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılıyor. İmrahor Mahallesi'ni etkileyen su kesintisinin saat 16.00 sıralarında arızanın giderilerek, sona ermesi bekleniyor.

ANKARA ETİMESGUT SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Etimesgut ilçesinde ise Çağlayan Lojmanları'nı etkileyen su kesintisi meydana geldi. İçme suyu hattında oluşan arıza nedeniyle meydana gelen su kesintisinin saat 17.00 sıralarında giderilmesi planlanıyor.

ANKARA KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ 10 AĞUSTOS

Bugün saat 13.00 sırlarında Ankara'nın Keçiören ilçesinde bağlı p12 pompa istasyonunda enerji sağ kaynaklı arıza yaşandı. Arızadan dolayı Sancaktepe, Ufuktepe, Kanuni, Uyanış, Şenlik, Bademlik, Atapark, Osman Gazi, Bağlum, Şehit Kubilay, Yükseltepe, Yayla, Esertepe, Kuşcağız Mahalleleri'nde kesinti yaşanıyor. ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre kesintinin saat 22.00 sıralarında sona ermesi bekleniyor.