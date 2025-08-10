Menü Kapat
Gündem
Halit Yukay'ın teknesi paramparça olmuştu! Gemi kaptanı tutuklandı

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında Halit Yukay'ın teknesine çarparak paramparça ettiği öne sürülen kuru yük gemisi kaptanı, karara yapılan itiraz üzerine tutuklandı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 16:37

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova'dan özel teknesiyle 'ya gitmek üzere denize açılan yat üreticisi Halit Yukay (43) kontrolündeki parçalanmış halde bulunan tekneye ilişkin şüpheli kuru yük gemisi kaptanı C.T. (61) ile ilgili Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği adli kontrolle serbest bırakılması kararına itirazda bulundu.

7 Ağustos'ta gözaltına alınan, 8 Ağustos günü çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakılan C.T, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazın kabul edilmesi üzerine İstanbul'da gözaltına alındı.

HALİT YUKAY'I ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR!

"Taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla tekrar hakim karşısına çıkan C.T, işlemlerinin ardından tutuklandı. Bu arada olayın ardından denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları da devam ediyor.

Halit Yukay'dan haber alamayan yakınlarının durumu 4 Ağustos gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, Yukay'a ait "Graywolf" isimli teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti.

Tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı. Olayla ilgili bölgeden geçen başka bir gemiden "Arel 7" adındaki gemi ile ilgili yapılan ihbar üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, "taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alınmıştı. 8 Ağustos günü hakim karşısına çıkan C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ETİKETLER
#yalova
#tekne kazası
#Bozcaada
#Halit Yukay
#Taksirle Ölüme Sebep Olma
#Arama Çalışmaları
#Gündem
