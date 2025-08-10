Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Doğacan Taşpınar hayatını kaybetti! Sanat camiası şokta

Ünlü tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Doğacan Taşpınar'ın ani ölümü sanat camiasını hüzne boğdu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Taşpınar, 45 yaşında hayatını kaybetti.

Doğacan Taşpınar hayatını kaybetti! Sanat camiası şokta
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.08.2025
15:21
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
15:30

Ünlü Doğacan Taşpınar, 45 yaşında hayatını kaybetti. Taşpınar'ın haberini , sosyal medya hesabından duyurdu. Taşpınar'ın ani vefatı, eşi Balca Yücesoy başta olmak üzere yakınlarını ve sevenlerini hüzne boğdu. Taşpınar’ın hayatını kaybetme sebebi hakkında ise bir açıklama yapılmadı.

Doğacan Taşpınar hayatını kaybetti! Sanat camiası şokta

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN. ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Sendika paylaşımında, “Sevgili meslektaşımız Doğacan Taşpınar’ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere, tüm arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz” ifadelerine yer verildi.

Doğacan Taşpınar hayatını kaybetti! Sanat camiası şokta

DOĞACAN TAŞPINAR KİMDİR?

1980 yılında Ankara’da doğan Taşpınar, sanat hayatına 2001’de Nihat İleri, Hale Soygazi ve Zühtü Erkan’ın öncülük ettiği tiyatro topluluğunda başladı. 2003’te Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda oyunculuk yaptı.

Doğacan Taşpınar hayatını kaybetti! Sanat camiası şokta

“Sezuan’ın İyi İnsanı”, “Teneke”, “Tersine Dünya”, “Günün Adamı”, “Yağmurcu”, “Çiçek”, “Patron”, “Böcek”, “Pırtlatan Bal”, “Azizce”, “Dava”, “Aşk Bu Mu?”, “Külhanbeyi Müzikali” ve “Sokak Kızı İrma” gibi pek çok tiyatro oyununda sahne alan Taşpınar, ayrıca “Küçük Kadınlar” dizisinde de izleyiciyle buluştu.

