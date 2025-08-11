Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Bengül Arıca

Yaren Leylek'in deprem öncesi hareketleri köylüleri şaşkına çevirdi!

Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren leylek bu kez deprem öncesi sergilediği davranışla gündemde. Dün akşam Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden saniyeler Yaren'in huzursuz tavırları ve yuvasında sürekli ses çıkarması, köy sakinlerini şaşırttı.

Yaren Leylek ile Balıkçı Adem Yılmaz'ın dostluk hikayesi yıllardır gündemden düşmüyor. Her yıl baharın gelişini müjdeleyen Yaren Leylek, bu kez öncesi huzursuz tavırlarıyla gündeme geldi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden saniyeler önce Yaren'in huzursuz tavırları ve yuvasında sürekli ses çıkarması, köy sakinlerini hayretler içinde bıraktı.

Yaren Leylek'in deprem öncesi hareketleri köylüleri şaşkına çevirdi!

"DÜN GECE SÜREKLİ KANAT ÇIRPTI, YUVASINDAN AYRILMAK İSTEDİ"

Adem Yılmaz, "Normalde sabahları sakin olurdu. Ama dün gece sürekli kanat çırptı, yuvasından ayrılmak istedi. Sanki bir şeyler olacakmış gibi davranıyordu" dedi. Yaren'in depremden saniyeler önce yuvasında ayağa kalkması ani ve huzursuz halleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaren Leylek'in deprem öncesi hareketleri köylüleri şaşkına çevirdi!

DEPREM ÖNCESİ HAYVAN DAVRANIŞLARI MERAK KONUSU OLDU

Uzmanlar, hayvanların deprem öncesi yer altındaki titreşimleri ve gaz salınımlarını hissedebileceğini belirtiyor. Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ayşe Karaca, "Leylek gibi kuşlar, manyetik alan değişimlerine ve yer altı hareketlerine karşı oldukça hassastır. Yaren'in davranışları, bu tür doğal uyarıların bir örneği olabilir" açıklamasında bulundu.

Yaren Leylek'in deprem öncesi hareketleri köylüleri şaşkına çevirdi!

DOĞAYLA KURULAN BAĞ GÜÇLENİYOR

Yaren Leylek'in bu davranışı, sadece bilimsel değil, duygusal bir bağın da göstergesi oldu. Leylek köyü olarak nam salan Kırkağaç Mahallesi halkı, Yaren'in sessiz uyarısını dikkate alarak doğayla daha derin bir bağ kurma çağrısı yaptı. Köy muhtarı, "Yaren sadece bir kuş değil, bizim dostumuz. Onun sayesinde doğayı daha dikkatli dinlemeyi öğrendik" dedi.

