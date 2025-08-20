Minik Berra'dan üzen haber geldi Kreş havuzunda acı olay

Bursa İnegöl'de 12 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi’ndeki özel bir kreşe giden Berra Dizi boğulma tehlikesi geçirdiği olayın ardından 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kreşte havuz etkinliği sırasında havale nöbeti geçiren 4 yaşındaki Berra Dizi öğretmenleri tarafından fark edilerek sudan çıkarılmıştı. İhbar üzerine İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan minik Berra solunum sıkıntısı nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.



Yoğun bakımda tedavisi süren Berra, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.