Bucak aşireti üyesi trafikte tartıştığı kişiyi vurdu! Önce serbest kaldı sonra tutuklandı

10 Ağustos'ta Ankara'da yaşanan olayda Şanlıurfa'nın ünlü aşireti Bucak aşiretine mensup olan Ali Memduh Bucak ile bir sürücü arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Arabasından inen Bucak, belinden çıkardığı silahla sürücüyü bacağından vurdu.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇİNCE SERBEST KALDI

Olayın ardından gözaltına alınan Bucak, müşteki tarafın şikayetinden vazgeçmesi üzerine nöbetçi sulh ceza mahkemesince "ev hapsi" adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının karara itirazı üzerine Bucak, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.