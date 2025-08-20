Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Bucak aşireti üyesi trafikte tartıştığı kişiyi vurdu! Önce serbest kaldı sonra tutuklandı

Ankara'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma sonucu bir kişiyi bacağından vurarak yaralayan kişi önce serbest bırakıldı, sonra itiraz üzerine "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Silahı çeken kişinin Şanlıurfa'nın ünlü aşiretinden Bucak aşiretine mensup Ali Memduh Bucak olduğu ortaya çıktı.

Bucak aşireti üyesi trafikte tartıştığı kişiyi vurdu! Önce serbest kaldı sonra tutuklandı
AA
AA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 00:03
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 00:03

10 Ağustos'ta 'da yaşanan olayda Şanlıurfa'nın ünlü aşireti Bucak aşiretine mensup olan Ali Memduh Bucak ile bir sürücü arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Arabasından inen Bucak, belinden çıkardığı silahla sürücüyü bacağından vurdu.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇİNCE SERBEST KALDI

Olayın ardından gözaltına alınan Bucak, müşteki tarafın şikayetinden vazgeçmesi üzerine nöbetçi sulh ceza mahkemesince "ev hapsi" adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının karara itirazı üzerine Bucak, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

