TÜİK açıkladı! Kadınların yüzde 12,8’i fiziksel şiddet yaşadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Türkiye Kadına Yönelik Şiddet Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı. Araştırma kapsamında 15-59 yaş grubundaki 18 bin 275 kadın ile görüşüldü. Buna göre, yaşamının herhangi bir döneminde kadınların yüzde 28,2’si psikolojik, yüzde 18,3’ü ekonomik, yüzde 12,8’i ise fiziksel şiddete uğradı.

HANGİ YAŞ GRUBU DAHA ÇOK ŞİDDETE MARUZ KALIYOR?

Tüm şiddet türleri yaş grubuna göre incelendiğinde, yaşamının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete en yüksek oranda 35-44 yaş grubundaki kadınlar maruz kaldı. Bu yaş grubunu sırasıyla yüzde 14,3 ile 45-59 yaş grubundaki kadınlar; yüzde 11,9 ile 25-34 yaş grubundaki kadınlar takip etti.

PSİKOLOJİK ŞİDDET EN ÇOK BOŞANMIŞ KADINLARDA



Yaşamının herhangi bir döneminde maruz kalınan şiddet değerlendirildiğinde, boşanan kadınların yüzde 62,1’i psikolojik, yüzde 42,5’i ekonomik, yüzde 41,5’i ise fiziksel şiddete maruz kalırken; evli kadınların yüzde 26,4’ü psikolojik, yüzde 19,9’u ekonomik, yüzde 11,6’sı ise fiziksel şiddete maruz kaldı. Hiç evlenmeyen kadınların yüzde 25,7’si psikolojik şiddete, yüzde 14,2’si dijital şiddete, yüzde 13,4’ü ise ısrarlı takibe maruz kaldı.

DİJİTAL ŞİDDETTE YABANCILAR ÖN PLANDA



Yaşamının herhangi bir döneminde şiddete maruz kalmış kadınlar, şiddeti uygulayan kişilere göre incelendiğinde, dijital şiddette yabancı biri yüzde 62,3 ile ilk sıradayken, eş/eski eş/birlikte olduğu kişi yüzde 15,7 ile ikinci sırada yer aldı. Israrlı takipte ise ilk sırayı yüzde 39,6 ile yabancı biri alırken, ikinci sırayı yüzde 32,1 ile eş/eski eş/birlikte olduğu kişi aldı.

EKONOMİK ŞİDDET

Yaşamının herhangi bir döneminde ekonomik şiddete maruz kalan kadınlar tamamlanan eğitim durumuna göre incelendiğinde, bir okul bitirmeyen kadınlar yüzde 31,8 ile ilk sırada yer alırken, yükseköğretimi tamamlayan kadınlar ise yüzde 8,9 ile son sırada yer aldı.

ÖZEL SEKTÖR İLK SIRADA

Yaşamının herhangi bir döneminde psikolojik şiddete maruz kalan kadınlar çalışılan sektöre göre incelendiğinde, yüzde 34,0’ünün özel sektörde; yüzde 31,9’unun ise kamu sektöründe çalıştığı görüldü. Ekonomik şiddete maruz kalan kadınların ise yüzde 21,1’inin özel sektörde; yüzde 10,6’sının ise kamu sektöründe çalıştığı görüldü.

FİZİKSEL ŞİDDETİN EN YOĞUN OLDUĞU BÖLGE KUZEYDOĞU ANADOLU OLDU

Yaşamının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kalan kadınların oranı İBBS-1 düzeyine göre incelendiğinde, fiziksel şiddetin en çok görüldüğü bölge yüzde 25,9 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi iken en düşük olduğu bölge ise yüzde 8,8 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi oldu.

SON 12 AYDA FİZİKSEL ŞİDDETE MARUZ KALMIŞ KADINLARIN ORANI YÜZDE 2,6 OLDU

Son 12 ayda kadınların yüzde 11,6’sı psikolojik şiddete, yüzde 3,7’si dijital şiddete, yüzde 3,2’si ekonomik şiddete, yüzde 3,1’i ısrarlı takibe, yüzde 2,6’sı fiziksel şiddete, yüzde 0,9’u cinsel şiddete maruz kaldı. Şiddet türleri arasında birinci sırayı psikolojik şiddet alırken ikinci sırayı dijital şiddet aldı.

PSİKOLOJİK ŞİDDET YOĞUN KENTTE YAŞAYAN KADINLARDA

Son 12 ayda şiddete maruz kalan kadınlar şiddet türüne göre incelendiğinde, yoğun kentte yaşayan kadınların yüzde 12,2’si psikolojik, yüzde 4,2’si dijital şiddete, yüzde 3,4’ü ısrarlı takibe maruz kalırken; orta yoğun kentte yaşayan kadınların yüzde 9,1’i psikolojik, yüzde 3,0’ı dijital, yüzde 2,9’u ekonomik şiddete; kırda yaşayan kadınların ise yüzde 10,8’i psikolojik, yüzde 3,7’si ekonomik, yüzde 2,6’sı fiziksel şiddete maruz kaldı.

Kadınlarda yaş grubu arttıkça son 12 ayda şiddete maruz kalmada azalma eğilimi görüldü. Tüm şiddet türleri yaş grubuna göre incelendiğinde, son 12 ayda en yüksek oranda şiddete 15-24 yaş grubundaki kadınlar maruz kaldı. Son 12 ayda psikolojik şiddet yüzde 15,2 ile en çok 15-24 yaş grubundaki kadınlarda; en az yüzde 9,4 ile 45-59 yaş grubundaki kadınlarda görüldü.

Son 12 ayda dijital şiddet en çok 15-24 yaş grubundaki kadınlarda görüldü. Dijital şiddet en çok yüzde 7,3 ile 15-24 yaş grubundakiler kadınlarda görüldü. Bu yaş grubunu sırasıyla yüzde 4,1 ile 25-34 yaş grubundaki; yüzde 3,2 ile 35-44 yaş grubundaki kadınlar izledi.

Son 12 ayda ekonomik şiddet en çok yüzde 5,3 ile bir okul bitirmeyen kadınlarda görüldü. Son 12 ayda kadınların maruz kaldığı ekonomik şiddet oranı incelendiğinde, yüzde 5,3 ile bir okul bitirmeyen kadınların ilk sırada yer aldığı, bunu yüzde 5,1 ile ortaokul; yüzde 3,2 ile lise; yüzde 3,1 ile ilkokul; yüzde 1,5 ile yükseköğretim mezunu kadınların takip ettiği görüldü.

KADINLARIN YÜZDE 31,8’İ EN SON YAŞADIĞI ŞİDDET DAVRANIŞINI KENDİ AİLESİNDEN BİR KADINLA PAYLAŞTI

Eşi veya birlikte olduğu kişinin şiddetine maruz kalan kadınlar bu durumu; ilk sırada yüzde 31,8 ile kendi ailesinden bir kadınla, ikinci sırada yüzde 10,2 ile kadın bir arkadaş/tanıdıkla, üçüncü sırada ise yüzde 4,4 ile eşinin ailesinden bir kadınla paylaştı. Kadınların yüzde 47,7’si ise eşi veya birlikte olduğu kişinin kendisine uyguladığı en son şiddet davranışını kimseye anlatmadı.