İstanbul’da okullar tatil mi? Lodos etkisini artırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün İstanbul'da yağmur etkisini artırdı. Ulaşımda da zor anlar yaşayanlar okulların tatil olma durumunu yakından takip etti.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ 9 OCAK?

8 Ocak Perşembe günü etkili olan yağışlı havanın ardından okulların tatil durumu araştırıldı. Öğrenci ve veliler tatil durumunu araştırırken şu an için herhangi bir tatil kararı bulunmuyor.

İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.