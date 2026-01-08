Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 8 Ocak günün karşılaşmaları

Kategoriler
Liglerde takımların şampiyonluk yarışı sürüyor. Nefes kesen müsabakalar devam ederken bugünün maç programı da belli oldu.
Avustralya - Tayland | 14:30 | AFC U23 Şampiyonası | Spor Smart / Smart Spor HD
Irak - Çin | 17:00 | AFC U23 Şampiyonası | Spor Smart / Smart Spor HD
Al Hilal - Al Hazem | 17:55 | Suudi Arabistan Pro Lig | TRT Spor / S Sport Plus
Cremonese - Cagliari | 20:30 | İtalya Serie A | S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus
Al Nassr - Al Qadsiah | 20:30 | Suudi Arabistan Pro Lig | S Sport Plus
PSG - Marsilya | 21:00 | Fransa Süper Kupası Final | beIN Sports 4
Atletico Madrid - Real Madrid | 22:00 | İspanya Süper Kupa Yarı Final | S Sport Plus
Milan - Genoa | 22:45 | İtalya Serie A | S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus
Arsenal - Liverpool | 23:00 | İngiltere Premier Lig | beIN Sports 3 / beIN Connect