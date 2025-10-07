Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Bugün maç var mı, yok mu? 7 Ekim Süper Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi maç programı

Bugün Süper Lig, Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'de oynanacak olan karşılaşmalar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Futbolseverler bugün maç var mı, yok mu olduğunu araştırıyor. 7 Ekim 2025 Salı günü oynanacak olan maçların programı belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bugün maç var mı, yok mu? 7 Ekim Süper Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi maç programı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 11:18

'in 8. haftası 5 Ekim 2025 Pazar günü oynanan Samsunspor - Fenerbahçe ve Göztepe - Başakşehir karşılaşmalarının ardından sona erdi. Süper Lig'de 8. haftanın sona ermesiyle birlikte ise milli ara başladı.

futbolseverler tarafından ise bugün maç var mı, yok mu olduğu merak ediliyor.

Bugün maç var mı, yok mu? 7 Ekim Süper Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi maç programı

BUGÜN MAÇ VAR MI 7 EKİM?

Bugün milli ara nedeniyle Premier Lig, Süper Lig, La Liga, Bundesliga ve Ligue 1'de oynanacak maç bulunmuyor.

7 Ekim 2025 Salı günü açıklanan bilgilere göre sadece UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları oynanacak. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçlarının programı ise şöyle:

  • 19.45 Juventus - Benfica | Disney Plus
  • 22.00 Arsenal - Lyon | Disney Plus
  • 22.00 Barcelona - Bayern Münih | TRT Spor
  • 22.00 Paris FC - Leuven | Disney Plus
Bugün maç var mı, yok mu? 7 Ekim Süper Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi maç programı

ŞAMPİYONLAR LİGİ BUGÜN MAÇ YOK MU 7 EKİM?

Milli ara nedeniyle , UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde de karşılaşmalara ara verildi. Milli aradan dolayı üç ligde de bu hafta maç oynanmayacak.

Milli aranın sona ermesinin ardından ulusal ligler dahil olmak üzere kulüp düzeyindeki uluslararası liglerde de karşılaşmalar oynanmaya devam edecek.

ETİKETLER
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#süper lig
#Milli Aralar
#Uefa Kadınlar Şampiyonlar Ligi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.