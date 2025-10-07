Bugün maç var mı, yok mu? 7 Ekim Süper Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi maç programı

Süper Lig'in 8. haftası 5 Ekim 2025 Pazar günü oynanan Samsunspor - Fenerbahçe ve Göztepe - Başakşehir karşılaşmalarının ardından sona erdi. Süper Lig'de 8. haftanın sona ermesiyle birlikte ise milli ara başladı.

futbolseverler tarafından ise bugün maç var mı, yok mu olduğu merak ediliyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI 7 EKİM?

Bugün milli ara nedeniyle Premier Lig, Süper Lig, La Liga, Bundesliga ve Ligue 1'de oynanacak maç bulunmuyor.

7 Ekim 2025 Salı günü açıklanan bilgilere göre sadece UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları oynanacak. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçlarının programı ise şöyle:

19.45 Juventus - Benfica | Disney Plus

22.00 Arsenal - Lyon | Disney Plus

22.00 Barcelona - Bayern Münih | TRT Spor

22.00 Paris FC - Leuven | Disney Plus

ŞAMPİYONLAR LİGİ BUGÜN MAÇ YOK MU 7 EKİM?

Milli ara nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde de karşılaşmalara ara verildi. Milli aradan dolayı üç ligde de bu hafta maç oynanmayacak.

Milli aranın sona ermesinin ardından ulusal ligler dahil olmak üzere kulüp düzeyindeki uluslararası liglerde de karşılaşmalar oynanmaya devam edecek.