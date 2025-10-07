Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

BDDK açıkladı: KKM düşüyor, Türk lirası güçleniyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre bankacılık sektöründe eylülün son haftası itibarıyla hesaplarda toplanan mevduat geçen yılın sonundan bu yana yüzde 31,4 artışla 24 trilyon 968 milyar 332 milyon liraya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 11:14

Düzenleme ve Denetleme Kurumu () verilerinden derlenen bilgilere göre, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin bankalarındaki mevduatları eylülün son haftası itibarıyla yılbaşından bu yana yüzde 31,4 artışla 24 trilyon 968 milyar 332 milyon liraya çıkarken, bu mevduatın 14 trilyon 541 milyar 995 milyon lirası gerçek kişilerin hesabında toplandı.

BDDK açıkladı: KKM düşüyor, Türk lirası güçleniyor

Geçen yılın sonunda 18 trilyon 998 milyar 750 milyon lira seviyesinde bulunan toplam mevduat, 9 aylık dönemde 5 trilyon 969 milyar 582 milyon liralık artış kaydetti.

Gerçek kişilerin bankalardaki mevduatı ise geçen yılın sonundan eylül ayı sonuna kıyasla 3 trilyon 258 milyar 49 milyon lira artarak 14 trilyon 541 milyar 995 milyon liraya çıktı. 9 aydaki oransal artış yüzde 28,9 olarak gerçekleşti.

BDDK açıkladı: KKM düşüyor, Türk lirası güçleniyor

TİCARİ KURULUŞLARIN MEVDUATI ARTTI

Ticari kuruluşların mevduatı ise yılın 9 ayında yüzde 31,41 artışla 8 trilyon 513 milyar 921 milyon liraya çıktı. Geçen yıl sonunda 6 trilyon 478 milyar 777 milyon lira seviyesinde bulunan ticari kuruluşların mevduat varlığı 2 trilyon 35 milyar 144 milyon lira arttı.

Mevduattaki kalemler incelendiğinde geçen yılın sonundan bu yana en büyük artış yüzde 54,7 ile resmi ve diğer kuruluşların mevduat hesaplarında oldu. Aralık 2024 sonu itibarıyla 1 trilyon 236 milyar 26 milyon lira seviyesinde bulunan resmi ve diğer kuruluşların mevduatı, 676 milyar 389 milyon lira yükselerek 1 trilyon 912 milyar 415 milyon lira oldu. Sigortaya tabi mevduatlar ise 9 aylık dönemde yüzde 41,4 ve 1 trilyon 813 milyar 943 milyon yükselişle 6 trilyon 198 milyar 538 milyon lira olarak gerçekleşti.

BDDK açıkladı: KKM düşüyor, Türk lirası güçleniyor

KKM'DE DÜŞÜŞ

Yılın 9 ayında Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları () yüzde 74,1 ve 837 milyar 94 milyon lira azalışla 292 milyar 805 milyon liraya geriledi. Geçen 9 ayda KKM hesaplarına yönelik önemli gelişmeler yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), 2025 yılı Para Politikası Metni'nde KKM'den çıkışı resmi bir hedef olarak açıklamış ve son dönemde yaptığı toplantılarda KKM'nin yakın zamanda sonlandırılacağını vurgulamıştı.

BDDK açıkladı: KKM düşüyor, Türk lirası güçleniyor

Bu kapsamda TCMB, ilk olarak şubat ayında KKM hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığını bildirmişti. TCMB, 23 Ağustos'tan itibaren ise gerçek kişiler için KKM hesaplarında (YUVAM hesapları hariç) yenileme ve açılış işlemleri yapılmayacağını duyurmuştu.

BDDK açıkladı: KKM düşüyor, Türk lirası güçleniyor

Söz konusu adımlarla KKM'den çıkış sürecinin tamamlandığı ve tüm hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili Tebliğlerin yürürlükten kaldırılacağı bildirilmişti. Böylece, Aralık 2024'te 1 trilyon 129 milyar 899 milyon lira seviyesinde bulunan KKM bakiyesi, eylül sonu itibarıyla 300 milyar liranın altına geriledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın yeni rekorunu kırdı! Risk istemeyen piyasa altını uçurdu
İkramiye mağdurlarına faiziyle ödeme yapılacak! Milyonlarca kişi faydalanacak
ETİKETLER
#Ekonomi
#bankacılık
#kkm
#bddk
#tcmb
#mevduat
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.