Bu benzin istasyonunda hırsızlar cirit atıyor! 4 yaşındaki kızına böyle hırsızlık yaptırdı

Beyoğlu'nda bulunan Petrol Ofisi akaryakıt istasyonuna dadanan hırsızlılar işyeri işletmecisini canından bezdirdi. Farklı tarihlerde yaşanan hırsızlık girişimleri anbean kameralara yansıdı.

HIRSIZLIK ANI KAMERALARA YANSIDI

Müşteri kılığında markete giren bir şahıs raftaki motor yağını montunun içine gizledi ve hırsızlığın anlaşılmaması için başka bir ürünün fiyatını sordu. Montunun içine koyduğu ürünle marketten hızla uzaklaştı.

4 YAŞINDAKİ KIZINA BUNU YAPTIRDI!

11 Ekim'de meydana gelen olayı gören işletme sahibi Mustafa Sağlam ise gördüğü olay karşısında şoke oldu. genç bir çift, 4 yaşındaki kız çocuğuyla birlikte markete girdi. Bir süre sonra adam, kızını kucağına alarak kasanın önündeki bin 500 lira değerindeki oyuncağa ulaşmasını sağladı. Kadın ise aldığı ürünü kızına verdi. Yeniden devreye giren adam, kızını kapının önüne iterek kasadan uzaklaştırdı. Bu sırada daha ucuz olan başka bir ürün alan adam, ödemeyi yaptıktan sonra oradan ayrıldı. Çocuğuna oyuncağı çaldıran adam güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

ÇALIŞANLARLA ÇALINANLARIN PARASINI ÖDÜYOR

İşletmeci Mustafa Sağlam ise hırsızlıklara karşı adeta yaka silkti. Zararın çalışanların cebinden alındığını söyleyen Sağlam, "Markette yağ stantından ara ara yağ çalınıyor. Cumartesi günü motosiklet yağı çalındı. 20 gün önce oyuncağımız çalındı. Daha önce de oldu. Aylık 20, 30 bin liralık hırsızlık olayları oluyor. Arkadaşımıza bakarak çalıyor. Montunun içine saklıyor. Kameralar olmasına rağmen çok rahat bir şekilde çalıyor. Şu anda sadece formaliteden bir şey soruyor. Yani böyle yetkililerden bir çare bulmasını talep edebiliriz. Müdahale edemiyoruz. Bizim görmediklerimiz de var. Bunlar da bize açık olarak yansıyor. Çalışanların cebinden çıkıyor. Bin 500 liralık bir oyuncak çalınacak. Anne sonra çıkıyor. Baba başka bir şeyin parasını ödüyor. Ufak bir oyuncak alıyor. Ama bin 500 liralık oyuncak çalınıyor" dedi.