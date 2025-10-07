Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

NASA'nın Perseverance aracından gelen görüntü ortalığı karıştırdı

NASA'nın Mars'tan gönderdiği bir kare sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi uzmanlar cismi "yıldızlararası misafir" olarak yorumlarken, Harvard'lı bir astrofizikçi ise "uzaylı sondası" ihtimalini gündeme getirdi.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 11:23

NASA'nın Mars Perseverance keşif aracı tarafından çekildiği öne sürülen bir görüntü gökyüzü meraklıları ve bilim insanları arasında hararetli tartışmalara yol açtı. Sosyal medyada hızla yayılan karede, Mars semasında süzülen parlak ve silindirik bir cisim dikkat çekiyor.

Kimileri bunun yeni keşfedilen yıldızlararası 3I/ATLAS olduğunu savunurken, Harvard Üniversitesi'nden astrofizikçi Avi Loeb iddiaları daha da ileri taşıyarak cismin bir "uzaylı gemisi" olabileceğini öne sürdü. Uzmanların büyük bölümü ise alışılmadık şeklin, görüntüleme sırasında kullanılan bir tekniğin yol açtığı yanılgı olduğunu belirtiyor.

MARS SEMASINDA TARİHİ GEÇİŞ

3 Ekim tarihinde Mars'ın yakınından geçen 3I/ATLAS'ın yaklaşık 46 kilometre çapında olduğu hesaplanıyor. Cismin saatte 60 kilometrelik inanılmaz bir hızla ilerlediği ifade ediliyor.

Yıldızlararası kökeniyle dikkat çeken cisim, ilk kez NASA tarafından 1 Temmuz 2025'te tespit edildi. Güneş sistemimizin kapılarını zorlayan üçüncü "yıldızlararası misafir" olarak kayıtlara geçen 3I/ATLAS, 2017'de gözlemlenen Oumuamua ve 2019'daki 2I/Borisov'un ardından bilim dünyasında yeni bir heyecana yol açtı.

NASA'nın Perseverance aracından gelen görüntü ortalığı karıştırdı

HAM GÖRÜNTÜLERDE AV BAŞLADI

Sosyal medyada tartışmalar alevlenirken, bazı gökyüzü meraklıları NASA'nın yayınladığı ham görüntüleri incelemeye koyuldu. Amatör araştırmacılar Stefan Burns ve Simeon Schmauß, kendi analizlerini yaparak elde ettikleri sonuçları paylaştı. Burns, 2 Ekim'de Perseverance tarafından çekilen dokuz dakikalık görüntü serisini birleştirerek "time-lapse" videosu hazırladı.

Schmauß ise kuyruklu yıldızın beklenen konumuna yakın bir bölgede soluk bir ışık lekesi tespit etti. Yaptığı analiz, Perseverance'ın 1 Ekim'de 3I/ATLAS'ın Mars yakınından geçerken ilk görüntülerden birini yakalamış olabileceğini ortaya koyuyor.

Schmauß, "Mastcam-Z'den 20 görüntüyü bir araya getirdikten sonra, kuyruklu yıldızın beklendiği konuma yakın Corona Borealis takımyıldızında soluk bir ışık lekesi buldum" diye yazdı. Eğer bu bulgu doğrulanırsa, Mars yüzeyinden alınmış en erken 3I/ATLAS görüntüsü olarak tarihe geçebilir.

NASA'nın Perseverance aracından gelen görüntü ortalığı karıştırdı

KUYRUKLU YILDIZ MI UZAYLI ARACI MI?

3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, kozmik komşumuzda doğan tipik kuyruklu yıldızların eliptik yörüngelerinden farklı olarak, hiperbolik bir yörünge izleyerek Güneş sistemimizde tek yönlü bir yolculuk yapıyor. Bu, bizim çevremizden hızla geçip yıldızlararası uzaya geri döneceği anlamına geliyor.

Son zamanlarda, Harvard astrofizikçisi Avi Loeb, 3I/ATLAS'ın Güneş sistemimizi keşfetmek için gönderilmiş bir "uzaylı sondası" olabileceğini öne sürerek tartışma başlattı. Loeb'in "Extraterrestrial" adlı kitabında ayrıntılı olarak anlattığı hipotezi, kuyruklu yıldızın olağandışı yörüngesi ve hızına dayanıyor, ancak çoğu bilim insanı bu davranışını doğal kuyruklu yıldız süreçlerine bağlıyor.

Avi Loeb, 3I/ATLAS'ın olağandışı hızını ve yörüngesini daha fazla araştırma gerektiren bir kanıt olarak gösteriyor ve doğal olmayan bir köken olasılığını göz ardı etmenin önemli keşifleri kaçırmak anlamına gelebileceğini savunuyor. Öte yandan çoğu bilim insanı 3I/ATLAS'ı muhtemel bir kuyruklu yıldız olarak sınıflandırıyor.

