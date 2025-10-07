Play Store davasında yeni gelişme: Mahkeme Google için kararını verdi

ABD Yüksek Mahkemesi, Alphabet'in sahibi olduğu Google'ın Play Store'da köklü değişiklikler yapılmasını öngören yargıç emrinin durdurulması talebini reddetti. Karar, teknoloji devinin "Fortnite" yapımcısı Epic Games'in açtığı ve tekelcilik suçlamalarıyla gündeme gelen davada temyiz sürecine hazırlanırken geldi.

Google geçici olarak yürürlüğü durdurmak istemişti. Ancak yargıçlar, San Francisco'daki jüri yargılamasında Epic'in elde ettiği ihtiyati tedbirin uygulanmasını engelleyecek başvuruyu geri çevirdi. Epic, Android ekosisteminde uygulamalara erişim yollarının ve ödeme sistemlerinin tekelleştirildiğini öne sürmüştü.

MAHKEME, GOOGLE İLE İLGİLİ KARARINI AÇIKLADI

Temmuz ayında bir federal temyiz mahkemesi, yargıcın Google aleyhindeki kapsamlı kararını onadı.

ABD Bölge Yargıcı James Donato tarafından geçen yıl çıkarılan ihtiyati tedbir kararı, Google'ın kullanıcıların Play Store'dan rakip uygulama mağazalarını indirmelerine izin vermesini ve Play Store'un uygulama kataloğunu rakiplerine açmasını gerektiriyor. Bu hükümler Temmuz 2026'ya kadar yürürlüğe girmeyecek.

Kararın en dikkat çekici unsurlarından biri, geliştiricilerin uygulamalarına harici bağlantılar ekleyerek kullanıcıları Google'ın faturalandırma sistemi dışına yönlendirebilmesine imkan tanıyan hüküm oldu. Söz konusu düzenleme ekim ayının ilerleyen günlerinde yürürlüğe girecek.

Google, Yüksek Mahkeme kararından hayal kırıklığı duyduğunu açıkladı. Şirket temyiz sürecini sürdürme niyetinde olduğunu bildirdi.

Öte yandan Epic Games CEO'su Tim Sweeney, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda ay sonundan itibaren geliştiricilerin Google Play kullanıcılarını ek ücret ve engeller olmaksızın uygulama dışı ödeme yöntemlerine yönlendirme hakkına "yasal olarak sahip" olacağını duyurdu.