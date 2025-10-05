Google, yapay zekânın önündeki en büyük engel olabilir

Yapay zekâ sohbet botlarının kullanıcıya doğrudan ve hızlı bilgi sunması, “Google devrinin sonu mu geliyor?” sorularını beraberinde getirmişti. Ancak teknoloji devi, geçtiğimiz ay yaptığı bir değişiklikle kontrolün hâlâ kendi elinde olduğunu gösterdi.

Google, arama parametrelerinde yer alan “num=100” değerini “10” olarak güncelledi. Bu değişiklik, bir sorguda artık 100 değil, yalnızca 10 sonucun görüntülenmesine izin veriyor. Böylece internetin “uzun kuyruk” olarak adlandırılan 11–100 arası sıralamalara erişim neredeyse yüzde 90 azaldı.

YAPAY ZEKÂLAR KÖRLEŞTİ

Bu hamle, büyük dil modellerini doğrudan etkiledi. OpenAI ve Perplexity gibi sistemler, içeriklerini büyük ölçüde Google indekslerinden ve kendi tarayıcılarından alıyor. Ancak yeni düzenlemeyle bu modeller, genellikle 11. sıradan itibaren yer alan sitelere artık çok daha az ulaşabiliyor.

Araştırmalar, web sitelerinin yüzde 77’sinin anahtar kelime görünürlüğünü kaybettiğini ortaya koyuyor. Bu durumdan en çok etkilenenlerden biri Reddit oldu. Platformun alıntılanma oranı düşünce, hisse senedi fiyatı da yaklaşık yüzde 14 geriledi.

GİRİŞİMLER İÇİN ZOR GÜNLER

Uzmanlara göre bu değişiklik, özellikle yeni girişimler için ciddi bir risk oluşturuyor. Görünürlük azalınca, kullanıcıya ulaşmak neredeyse imkânsız hale geliyor. Etkili bir “Keşfet” stratejisi olmayan şirketlerin başarı şansı da giderek düşüyor.

ELEŞTİRİLER BÜYÜYOR

Google’ın bu hamlesi, yapay zekâ şirketlerini daha fazla API ücreti ödemeye veya kendi tarayıcılarını geliştirmeye zorlayabilir. SEO uzmanları ise arama sonuçlarının daralmasının genel görünürlüğü olumsuz etkilediğini söylüyor.

Buna karşın bazı analistler, tüm bu gelişmelere rağmen Google’ın yapay zekâ fırtınasından en kârlı çıkan şirket olabileceğini düşünüyor.