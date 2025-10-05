Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Google, yapay zekânın önündeki en büyük engel olabilir

Google’ın arama algoritmasında yaptığı küçük bir değişiklik, yapay zekâ dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yeni düzenleme, sohbet robotlarının web’deki içeriklere ulaşmasını zorlaştırırken, bazı platformların hisse değerlerini de sarstı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Google, yapay zekânın önündeki en büyük engel olabilir
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 12:06

Yapay zekâ sohbet botlarının kullanıcıya doğrudan ve hızlı bilgi sunması, “ devrinin sonu mu geliyor?” sorularını beraberinde getirmişti. Ancak devi, geçtiğimiz ay yaptığı bir değişiklikle kontrolün hâlâ kendi elinde olduğunu gösterdi.

Google, arama parametrelerinde yer alan “num=100” değerini “10” olarak güncelledi. Bu değişiklik, bir sorguda artık 100 değil, yalnızca 10 sonucun görüntülenmesine izin veriyor. Böylece internetin “uzun kuyruk” olarak adlandırılan 11–100 arası sıralamalara erişim neredeyse yüzde 90 azaldı.

Google, yapay zekânın önündeki en büyük engel olabilir

YAPAY ZEKÂLAR KÖRLEŞTİ

Bu hamle, büyük dil modellerini doğrudan etkiledi. OpenAI ve Perplexity gibi sistemler, içeriklerini büyük ölçüde Google indekslerinden ve kendi tarayıcılarından alıyor. Ancak yeni düzenlemeyle bu modeller, genellikle 11. sıradan itibaren yer alan sitelere artık çok daha az ulaşabiliyor.

Araştırmalar, web sitelerinin yüzde 77’sinin anahtar kelime görünürlüğünü kaybettiğini ortaya koyuyor. Bu durumdan en çok etkilenenlerden biri Reddit oldu. Platformun alıntılanma oranı düşünce, hisse senedi fiyatı da yaklaşık yüzde 14 geriledi.

Google, yapay zekânın önündeki en büyük engel olabilir

GİRİŞİMLER İÇİN ZOR GÜNLER

Uzmanlara göre bu değişiklik, özellikle yeni girişimler için ciddi bir risk oluşturuyor. Görünürlük azalınca, kullanıcıya ulaşmak neredeyse imkânsız hale geliyor. Etkili bir “Keşfet” stratejisi olmayan şirketlerin başarı şansı da giderek düşüyor.

Google, yapay zekânın önündeki en büyük engel olabilir

ELEŞTİRİLER BÜYÜYOR

Google’ın bu hamlesi, yapay zekâ şirketlerini daha fazla API ücreti ödemeye veya kendi tarayıcılarını geliştirmeye zorlayabilir. SEO uzmanları ise arama sonuçlarının daralmasının genel görünürlüğü olumsuz etkilediğini söylüyor.

Buna karşın bazı analistler, tüm bu gelişmelere rağmen Google’ın yapay zekâ fırtınasından en kârlı çıkan şirket olabileceğini düşünüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
5G teknolojisi ilk kez AKM’de sanatla buluşuyor! Türk Telekom’dan sanatin kalbi AKM’de 5G deneyimi
Çilek hasadında yeni dönem: Yapay zekâlı robotlar tarlaya indi
ETİKETLER
#Teknoloji
#google
#yapay zeka
#Aramalar
#Seo
#Büyük Dil Modelleri
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.