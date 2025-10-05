Menü Kapat
Editor
 Nalan Güler Güven

Çilek hasadında yeni dönem: Yapay zekâlı robotlar tarlaya indi

Yapay zekâ destekli robot, yaprakların arasındaki çilekleri tespit edip silikon parmaklarıyla nazikçe topluyor. Fan sistemi sayesinde verim yüzde 74’e ulaştı.

Çilek hasadında yeni dönem: Yapay zekâlı robotlar tarlaya indi
Haber Merkezi
05.10.2025
05.10.2025
Tarımda iş gücü eksikliğini gidermek için yapay zekâ sahneye çıktı. Buğday, mısır gibi dayanıklı ürünlerin hasadı yıllardır makinelerle yapılabiliyor, ancak çilek gibi narin meyveler hâlâ insan eliyle toplanıyor. Washington Eyalet Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, bu durumu değiştirebilecek yeni bir geliştirdi.

YAPAY ZEKÂ ÇİLEĞİ YAPRAKLARIN ARASINDAN “GÖRÜYOR”

Yeni sistem, görüntü işleme teknolojisiyle yaprakların arasındaki çilekleri tek tek tespit ediyor. Ardından silikon parmaklarla donatılmış robot kol, meyveyi zarar vermeden koparıyor. Üstelik araştırmacılar, verimi artırmak için zekice bir detay da eklemiş: küçük bir fan. Fan, yaprakları hafifçe iterek çileklerin daha kolay görülmesini sağlıyor.

Çilek hasadında yeni dönem: Yapay zekâlı robotlar tarlaya indi

VERİM YÜZDE 74’E ÇIKTI

Testlerde, fan kullanılmadığında robotun verimi yüzde 58’de kalırken, fan eklendiğinde bu oran yüzde 74’e yükseldi. Her bir çileği toplamak yaklaşık 20 saniye sürüyor. İnsan işçiliğine göre yavaş olsa da, robotların 7 gün 24 saat kesintisiz çalışabilmesi ve çoğaltılabilir yapısı bu farkı büyük ölçüde kapatıyor.

300 BİN ÇİLEK, 43 SAATTE

Araştırmacıların hesaplamalarına göre, her biri dört kola sahip 10 robot, 43 saat içinde 300 bin çileği toplayabiliyor. Şimdi hedef, bu robotların kapalı, iklim kontrollü ortamlarda kullanılmasını sağlamak. Bilim insanları, gelecekte çilek hasadını tamamen otomatikleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

