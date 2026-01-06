Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Yaşam
Editor
Editor
 Banu İriç

Adeta bomba gibi sesi duyuldu! Diyarbakır'da apartmanın kolonu patladı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir binanın taşıyıcı kolonu patlayınca 3 bina birden tahliye edildi. Korkutan ses adeta bomba etkisi gösterirken 83 kişi uzaklaştırıldı.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
06.01.2026
21:54
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
21:58

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi Göçmenler Caddesi üzerindeki 6 katlı Bakır3 Apartmanı'nın taşıyıcı kolonları gürültüyle patladı. Korkan bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Adeta bomba gibi sesi duyuldu! Diyarbakır'da apartmanın kolonu patladı

İNCELEME BAŞLATILDI

AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ihbar üzerine geldi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, binada incelemelerde bulundu.

Adeta bomba gibi sesi duyuldu! Diyarbakır'da apartmanın kolonu patladı

83 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ekiplerce yapılan incelemenin ardından kolonu patlayan bina ile bitişiğindeki 6 katlı apartman ve 2 katlı müstakil evde oturan 83 kişi güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Adeta bomba gibi sesi duyuldu! Diyarbakır'da apartmanın kolonu patladı

Zabıta ekipleri kontroller sonrası apartman mühürledi. Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir de olay yerinde yetkililerden bilgi aldı.

Adeta bomba gibi sesi duyuldu! Diyarbakır'da apartmanın kolonu patladı
TGRT Haber
