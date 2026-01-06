Adeta bomba gibi sesi duyuldu! Diyarbakır'da apartmanın kolonu patladı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi Göçmenler Caddesi üzerindeki 6 katlı Bakır3 Apartmanı'nın taşıyıcı kolonları gürültüyle patladı. Korkan bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ihbar üzerine geldi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, binada incelemelerde bulundu.

83 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ekiplerce yapılan incelemenin ardından kolonu patlayan bina ile bitişiğindeki 6 katlı apartman ve 2 katlı müstakil evde oturan 83 kişi güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Zabıta ekipleri kontroller sonrası apartman mühürledi. Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir de olay yerinde yetkililerden bilgi aldı.