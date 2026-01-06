Bu hafta sonu sınav var mı? ATA AÖF final sınavı giriş belgesi sorgulama

Kategoriler
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri, güz dönemi final sınav giriş yerlerini öğrenmek için sorgulamalara başladı.
Kasım ayında ara sınava katılan öğrenciler şimdi final sınavına katılacaklar.
10-11 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak olan Yarıyıl Sonu (Final) Sınav Giriş Belgenizi aşağıdan inceleyebilirsiniz.