Editor
Editor
 Nalan Güler Güven

Galatasaray'ın Süper Kupa rakibi belli oldu! Fenerbahçe Samsunspor'u yenerek finale çıktı

Süper Kupa yarı final mücadelesinde Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler, finalde ezeli rakibi Galatasaray ile kupa için karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın Süper Kupa rakibi belli oldu! Fenerbahçe Samsunspor'u yenerek finale çıktı
Yeni Adana Stadyumu, Süper Kupa yarı final heyecanına ev sahipliği yaptı. Karşılaşmada Samsunspor ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe, sahadan 2-0’lık net bir skorla galip ayrılarak finalist oldu.

GOL PERDESİ ERKEN AÇILDI

Sarı-lacivertli ekip, henüz 4. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle öne geçti. Mücadelenin 67. dakikasında ise sahneye çıkan Jhon Duran, maçın skorunu tayin eden golü kaydetti. Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan yeni transfer ettiği Anthony Musaba, eski takımına karşı ilk 11'de başladığı maçta her iki golün de asistini yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'ın Süper Kupa rakibi belli oldu! Fenerbahçe Samsunspor'u yenerek finale çıktı

SAMSUNSPOR 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 77. dakikasında Samsunsporlu Antoine Makoumbou, hakem tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışı kaldı. Karadeniz temsilcisi mücadelenin geri kalan bölümünü bir kişi eksik tamamladı.

FİNALDE DEV DERBİ: TARİH BELLİ OLDU

Süper Kupa’nın finalinde yarı final engelini aşan Fenerbahçe, finalde ezeli rakibi Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Dev derbi, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.

Galatasaray'ın Süper Kupa rakibi belli oldu! Fenerbahçe Samsunspor'u yenerek finale çıktı

MAÇIN İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem, Duran.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Yunus Emre, Celil, Holse, Ceasay, Mouandilmadji.

