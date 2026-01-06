Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Kupa Samsunspor maçı şifresiz yayınlanacak

Turkcell Süper Kupa’da yarı final heyecanı Adana’da yaşanacak. Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki karşılaşma, yeni format kapsamında tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

SÜPER KUPA FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesinde Fenerbahçe ile Samsunspor, bu akşam Yeni Adana Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Organizasyon kapsamında oynanacak müsabakanın başlama saati 20.30 olarak açıklandı. Karşılaşmada düdük Ali Şansalan’da olacak, yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Batuhan Kolak görev yapacak.

Yeni formatta ilk kez dört takımın yer aldığı Süper Kupa organizasyonunda yarı final maçları tek maç üzerinden oynanacak. Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ile ligi üçüncü basamakta bitiren Samsunspor bu aşamada eşleşti. Bu karşılaşmadan galip ayrılan ekip, 10 Ocak’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak final maçında Galatasaray ile kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı final karşılaşması ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, güncel uydu ve yayın bilgileriyle şifresiz şekilde izlenebilecek. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, ATV’nin uydu yayını aracılığıyla maçı canlı olarak izleyebilecek.

ATV yayınına erişim sağlamak isteyen futbolseverler, uydu alıcıları üzerinden gerekli frekans ayarlarını yaparak yayını sorunsuz şekilde takip edebilecek. Ayrıca karşılaşma, ATV’nin resmi internet sitesinde yer alan canlı yayın sekmesi üzerinden de izlenebilecek.

ATV FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ FREKANS AYARI

ATV’nin güncel uydu frekans bilgileri paylaşıldı. Buna göre kanal, 12053 MHz frekansından yayın yapacak. Symbol Rate değeri 27500 olarak belirtilirken, FEC oranı 5/6 ve polarizasyon yatay (Horizontal) olacak. ATV’nin SD ve HD yayınları tek frekans üzerinden taratılarak uydu alıcılarına eklenebilecek.

Uydu alıcısında manuel arama bölümüne girilerek frekans, sembol oranı, polarizasyon ve FEC bilgileri girildikten sonra arama başlatılacak. Arama işlemi tamamlandığında ATV kanalı, kanal listesinin en sonunda yer alacak. Bazı uydu alıcılarında FEC alanı bulunmadığı için bu adımın atlanabileceği belirtilmekte.

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇI ATV'DE Mİ, NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki yarı final mücadelesi ATV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Uydu alıcısı bulunan izleyiciler, güncel frekans bilgilerini girerek karşılaşmayı şifresiz şekilde takip edebilecek. ATV’nin SD ve HD yayınları aynı frekans üzerinden sunulacak.

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler ise ATV’nin resmi internet sitesinde yer alan canlı yayın bölümünü kullanabilecek. Bu sayede müsabaka, televizyon veya dijital platform üzerinden eş zamanlı olarak takip edilebilecek.