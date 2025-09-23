Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Eski sevgilisi Başak Karahan evlendiği gün Enes Batur'dan rahatsız edici paylaşım

Bir dönem sosyal medyada en çok konuşulan fenomen Enes Batur, uzun bir aranın ardından eski sevgilisi Başak Karahan'ın düğün günü ortaya çıktı. Başak Karahan'ın evlendiği gün, YouTube'da 10 milyon dolar değerindeki 4 binden fazla videosunu kaldıran Enes Batur'dan rahatsız edici bir paylaşım daha geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eski sevgilisi Başak Karahan evlendiği gün Enes Batur'dan rahatsız edici paylaşım
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 10:03

Bir dönem 'un en çok konuşulan ismi olan Enes Batur, yıllar önce ayrıldığı eski sevgilisi Başak Karahan'ın evlendiği gün yaptığı paylaşımla tepki çekti.

BAŞAK KARAHAN'IN DÜĞÜN GÜNÜ ENES BATUR'UN YAPTIĞI PAYLAŞIM TEPKİ TOPLADI

Enes Batur ilk olarak Başak Karahan'ın evlendiği gün ayda yaklaşık 2 milyon TL kazandığı videoları sildi. Daha sonra ise hesabından gelin ve damatla beraber tekerlekli sandalyede olan bir adam resmi paylaşan Enes Batur'a eleştiri yağdı.

Eski sevgilisi Başak Karahan evlendiği gün Enes Batur'dan rahatsız edici paylaşım

BAŞAK KARAHAN'DAN ENES BATUR'A 5 KURUŞLUK DAVA

Sosyal medyanın en çok konuşulan ikilisi Enes Batur ile Başak Karahan, yıllar önce ayrılmış ve bir daha da bir araya asla gelmemişti. Başak Karahan hazırlıkları yaparken, Enes Batur'un yıllar önce Başak Karahan ile çektirdiği kareyi yakınlaştırıp profil resmi yapmasına eleştiri yağdı.

Eski sevgilisi Başak Karahan evlendiği gün Enes Batur'dan rahatsız edici paylaşım

Başak Karahan ilk olarak avukatının paylaşımını yayınlayarak Enes Batur'a 5 kuruşluk açtığını duyurdu. Ayrıca bugünden itibaren uzaklaştırma kararı da aldırdığını belirten Başak Karahan bide video yayınladı.

Eski sevgilisi Başak Karahan evlendiği gün Enes Batur'dan rahatsız edici paylaşım
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Turneye çıkan 2 ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Asena ile Hasan Dere ayrılığının nedeni ortaya çıktı

Sıkça Sorulan Sorular

ENES BATUR KAÇ YAŞINDA?
9 Nisan 1998 Ankara doğumlu Enes Batur, Türk YouTuber, oyuncu ve şarkıcıdır. 29 Haziran 2025 tarihi itibari ile 16,4 milyon abonesi bulunmaktadır. Eğlence, video günlüğü ve meydan okuma türü videolar çekmiştir.
ETİKETLER
#sosyal medya
#youtube
#düğün
#ayrılık
#dava
#Enes Batur
#Başak Karahan
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.