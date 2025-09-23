Eski sevgilisi Başak Karahan evlendiği gün Enes Batur'dan rahatsız edici paylaşım

Bir dönem Youtube'un en çok konuşulan ismi olan Enes Batur, yıllar önce ayrıldığı eski sevgilisi Başak Karahan'ın evlendiği gün yaptığı paylaşımla tepki çekti.

BAŞAK KARAHAN'IN DÜĞÜN GÜNÜ ENES BATUR'UN YAPTIĞI PAYLAŞIM TEPKİ TOPLADI

Enes Batur ilk olarak Başak Karahan'ın evlendiği gün ayda yaklaşık 2 milyon TL kazandığı videoları sildi. Daha sonra ise sosyal medya hesabından gelin ve damatla beraber tekerlekli sandalyede olan bir adam resmi paylaşan Enes Batur'a eleştiri yağdı.

BAŞAK KARAHAN'DAN ENES BATUR'A 5 KURUŞLUK DAVA

Sosyal medyanın en çok konuşulan ikilisi Enes Batur ile Başak Karahan, yıllar önce ayrılmış ve bir daha da bir araya asla gelmemişti. Başak Karahan düğün hazırlıkları yaparken, Enes Batur'un yıllar önce Başak Karahan ile çektirdiği kareyi yakınlaştırıp profil resmi yapmasına eleştiri yağdı.

Başak Karahan ilk olarak avukatının paylaşımını yayınlayarak Enes Batur'a 5 kuruşluk dava açtığını duyurdu. Ayrıca bugünden itibaren uzaklaştırma kararı da aldırdığını belirten Başak Karahan bide video yayınladı.