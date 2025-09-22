Asena ile Hasan Dere ayrılığının nedeni ortaya çıktı

İbo Show ile yıldızı parlayan eski oryantal Asena, 2017 yılında evlendiği Hasan Dere'den boşandığı iddia edildi. Asena soyadını sosyal medyada kullanmaya devam ederken, boşanmanın nedeni ortaya çıktı.

ASENA VE HASAN DERE'NİN BOŞANMA NEDENİ BELLİ OLDU

Asena, 2017 yılında iş insanı Hasan Dere ile evlendi. Evlendikten sonra Almanya'da yaşamaya başlayan Asena kariyerine de ara vermişti.

Bir magazin programında yer alan habere, Asena'ın uzun yılardır yapmadığı mesleğine geri dönmek istediği ancak Hasan Dere'nin ailesinin bu konuya sıcak bakmadığı ileri sürüldü.

DANSÇI ASENA BOŞANMA HABERİNİ BÖYLE VERDİ

Asena ve Hasan Dere yaptıkları basın açıklamasında; "Sekiz yıl boyunca sürdürdüğümüz evliliğimizi bir süre önce yine aynı sevgi, saygı ve dostlukla yasal olarak noktaladık. Hala birbirimizi çok seviyoruz, her zaman yan yana, dost ve arkadaş kalmaya devam edeceğiz. Sebebi özelimizdir, farklı sebepler aranmamasını ve saygı duyulmasını rica ederiz. Özel hayatımıza göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.