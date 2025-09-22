Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Asena ile Hasan Dere ayrılığının nedeni ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta boşanan dansçı Asena ile Hasan Dere çiftinin neden ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı. İddialara göre; Asena, mesleğine geri dönmek istedi ancak Hasan Dere ve ailesi bu fikre karşı çıktı. Asena bu gelen tepkiler karşısında boşanmaya karar verdi.

Asena ile Hasan Dere ayrılığının nedeni ortaya çıktı
İbo Show ile yıldızı parlayan eski Asena, 2017 yılında evlendiği Hasan Dere'den boşandığı iddia edildi. Asena soyadını sosyal medyada kullanmaya devam ederken, boşanmanın nedeni ortaya çıktı.

ASENA VE HASAN DERE'NİN BOŞANMA NEDENİ BELLİ OLDU

Asena, 2017 yılında iş insanı Hasan Dere ile evlendi. Evlendikten sonra Almanya'da yaşamaya başlayan Asena kariyerine de ara vermişti.

Asena ile Hasan Dere ayrılığının nedeni ortaya çıktı

Bir programında yer alan habere, Asena'ın uzun yılardır yapmadığı mesleğine geri dönmek istediği ancak Hasan Dere'nin ailesinin bu konuya sıcak bakmadığı ileri sürüldü.

Asena ile Hasan Dere ayrılığının nedeni ortaya çıktı

DANSÇI ASENA BOŞANMA HABERİNİ BÖYLE VERDİ

Asena ve Hasan Dere yaptıkları basın açıklamasında; "Sekiz yıl boyunca sürdürdüğümüz evliliğimizi bir süre önce yine aynı sevgi, saygı ve dostlukla yasal olarak noktaladık. Hala birbirimizi çok seviyoruz, her zaman yan yana, dost ve arkadaş kalmaya devam edeceğiz. Sebebi özelimizdir, farklı sebepler aranmamasını ve saygı duyulmasını rica ederiz. Özel hayatımıza göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Asena ile Hasan Dere ayrılığının nedeni ortaya çıktı

Sıkça Sorulan Sorular

ASENA KAÇ YAŞINDA?
14 Aralık 1977 doğumlu Asena, Çocukken Almanya'da 3 yıl bale eğitimi aldı. Almanya'nın dağlarında büyüdüğü için iyi derecede kayak yapmayı da öğrenmiştir. 1994'ün sonlarında gizli gizli dans hayatına adım attı ama tam profesyonelliğini 1998 yılında elde etti.
Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şebeti'nden ayrılma sebebi Feyza Civelek mi? Yapım şirketinden açıklama geldi
