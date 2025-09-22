Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şebeti'nden ayrılma sebebi Feyza Civelek mi? Yapım şirketinden açıklama geldi

Kızılcık Şerbeti dizisinde geçtiğimiz sezonda Sibel Taşçıoğlu ayrılığı sonrası ortaya çeşitli iddialar atıldı. Son olarak iddiaya göre, Feyza Civelek'in setteki koltuğa işediği ve bu durum karşısında Sibel Taşçıoğlu'nun çok sinirlendiği belirtildi. Hatta Sibel Taşçıoğlu'nun Feyza Civelek'e tokat attığı ve Sibel Taşçıoğlu'nun da bu yüzden apar topar senaryodan çıkarıldığı iddia edilmişti.

YAPIM ŞİRKETİNDEN FEYZA CİVELEK AÇIKLAMASI GELDİ

Yapım şirketinden yapılan açıklamada; "Kızılcık Şerbeti dizimizin oyuncuları hakkında son günlerde sosyal medyada yer alan asılsız ve mesnetsiz iddiaların gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz. Pembe karakterinin hikâyesi doğal akışında sona ermiş ve bu nedenle oyuncumuz dizimizin kadrosundan ayrılmıştır. Bu ayrılışın üzerinden beş ay geçtikten sonra, basında ve sosyal medyada oyuncularımız hakkında asılsız iddialarda bulunulmasının dizimize zarar vermeye yönelik olduğu açıktır. Kamuoyunun yanıltıcı, gerçeğe dayanmayan haberlere ve spekülasyonlara itibar etmemesini rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

SİBEL TAŞÇIOĞLU NEDEN KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILDI? FEYZA CİVELEK İDDİASI ÇOK KONUŞULDU

Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, diziden ayrılacağını da yalnızca bir hafta önce senaryoyu okurken öğrendiğini açıklamıştı. Ayrılık nedeniyle ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Son olarak, Feyza Civelek'in koltuğa işediği, Sibel Taşçıoğlu'nun buna tepki gösterdiği ve Melis Civelek'in Sibel Taşçıoğlu'nu diziden çıkardığı iddia edildi.

Ekipten arkadaşlarının düğününden paylaştıkları fotoğrafta Feyza Civelek'e gönderme yapan reji koordinasyonu Elifcan Şahan, paylaştığı fotoğrafa 'Grup altına işemeyenler olarak Lara ve Can'ı çok seviyoruz' notunu düştü. Konuyla ilgili Sibel Taşçıoğlu'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Set çalışanının manidar paylaşımı sonrası gözler Feyza Civelek'e çevrildi.