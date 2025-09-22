Şahan Gökbakar'dan Hasan Can Kaya'ya olay cevap! Esprisi başına iş açtı

Hasan Can Kaya Konuşanlar programıyla kısa bir aranın ardından tekrar sevenlerinin karşısına çıktı. Programa gelen bir seyircisini Şahan Gökbakar'a benzeten Hasan Can Kaya ummadığı bir tepkiyle karşılaştı.

HASAN CAN KAYA SEYİRCİSİNİ ŞAHAN GÖKBAKAR'A BENZETTİ

''Konuşanlar'' programının yeni sezonunda sahneye çıkan bir seyirciyi ünlü komedyen Şahan Gökbakar'a benzeten Hasan Can Kaya, hiç ummadığı bir tepkiyle karşılaştı. Şahan Gökbakar çektiği videoda espriyi patlattı.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN HASAN CAN KAYA'YA BEKLENMEDİK CEVAP GELDİ

Şahan Gökbakar yayınladığı videoda, "Hasan Can Kaya, Yeni program başladı biliyorsunuz yeni sezon Konuşanlar. Bir izliyim dedim ilk bölümünü. Bir de ne göreyim. İlk bölümde bir seyirciyi çıkartmış. Böyle et suratlı bir çocuk. Diyoki; “Sen Şahan’a benziyorsun” Bir de benim 10 sene önceki resmimi koymuş" dedi. Şahan Gökbakar, Hasan Can Kaya'nın fotoğrafını paylaşarak, "Eğer ben benziyorsam, Hasan Can da buna benziyor” dedi.

HASAN CAN KAYA KONUŞANLAR'DAN SERVET KAZANACAK

Uzun süredir "Konuşanlar"ın hangi platformda yayınlanacağı merak edilirken, geçtiğimiz hafta ise Hasan Can Kaya, sessizliğini bozarak yeni adresini duyurdu. Disney+'ın resmi hesabından yapılan "Mikrofon açıldı, herkes kahkahaya hazır" paylaşımını alıntılayan Kaya, gönderiye "Hayırlı olsun" notunu düşerek transferi resmen doğrulamıştı.

Şimdi ise ünlü komedyenin yeni anlaşmadan kazanacağı para ortaya çıktı. Sina Koloğlu, Oda TV'de kaleme aldığı yazısında Hasancan Kaya'nın Exxen ve Disney+ anlaşmalarının detaylarını açıkladı. Koloğlu'nun iddiasına göre Kaya, Exxen'den 270 bin dolar kazanıyordu. Disney+ ile yapılan yeni anlaşmada ise ünlü komedyenin kazancı 325 bin dolar olacak.