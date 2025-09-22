Dua Lipa'nın İsrail destekçisi menajerine mesajı net oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, uzun süredir beraber çalıştığı İsrail destekçisi menajeri David Levy ile yollarını ayırdı. Levy'nin Filistin yanlısı bir grubun Glastonbury'de sahne almaması için imza verdiği ortaya çıkınca Dua Lipa, ilişkisini bitirdi.

DUA LIPA, İSRAİL DESTEKÇİSİ MENAJERİYLE YOLLARINI AYIRDI

Bir kaynak Daily Mail’e “Dua, David Levy’nin artık kendisiyle çalışmayacağını açıkça bildirdi. Kendisi Filistin yanlısı ve görüşleri David’le uyuşmuyor. Dua, Levy’nin Gazze savaşını ve İsrail’in Filistinlilere korkunç davranışlarını desteklediğini düşünüyordu. Bu düşüncesi, Eavis’e gönderilen mektupla daha da netleşti.” dedi.

Kosova doğumlu sanatçı, uzun süredir Filistin'e verdiği destekle biliniyor. Mayıs 2024'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.