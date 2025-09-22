Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Dua Lipa'nın İsrail destekçisi menajerine mesajı net oldu

Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Filistin destekçisi İrlandalı müzik grubu Kneecap’in Glastonbury Festivali’nde sahneye çıkmaması için imza attığını öğrendiği menajeriyle yolunu ayırdı.

Dua Lipa'nın İsrail destekçisi menajerine mesajı net oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 14:22

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, uzun süredir beraber çalıştığı destekçisi menajeri David Levy ile yollarını ayırdı. Levy'nin yanlısı bir grubun Glastonbury'de sahne almaması için imza verdiği ortaya çıkınca Dua Lipa, ilişkisini bitirdi.

DUA LIPA, İSRAİL DESTEKÇİSİ MENAJERİYLE YOLLARINI AYIRDI

Bir kaynak Daily Mail’e “Dua, David Levy’nin artık kendisiyle çalışmayacağını açıkça bildirdi. Kendisi Filistin yanlısı ve görüşleri David’le uyuşmuyor. Dua, Levy’nin Gazze savaşını ve İsrail’in Filistinlilere korkunç davranışlarını desteklediğini düşünüyordu. Bu düşüncesi, Eavis’e gönderilen mektupla daha da netleşti.” dedi.

Dua Lipa'nın İsrail destekçisi menajerine mesajı net oldu

Kosova doğumlu sanatçı, uzun süredir Filistin'e verdiği destekle biliniyor. Mayıs 2024'te hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Dua Lipa'nın İsrail destekçisi menajerine mesajı net oldu

Sıkça Sorulan Sorular

DUA LIPA NERELİ?
22 Ağustos 1995 doğan Dua Lipa, Kosova asıllı İngiliz şarkıcıdır. Kariyerine modellik yaparak başlasa da 2015'te Warner Music Group ile anlaşma imzalayarak şarkıcılığa atıldı ve 2017'de kendi adını taşıyan çıkış albümünü piyasaya sürdü.
ETİKETLER
#sosyal medya
#İsrail
#filistin
#İsrail-Filistin çatışması
#Politik
#Dua Lipa
#David Levy
#Menajeri
#Politik Ayrışma
#Dua Lipa
#David Levy
#Glastonbury
#Magazin
