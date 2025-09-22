Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ile paylaşımına yorum yağdı! Herkes "aynı annesi" dedi

Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Meltem karakteriyle popüler olan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile yaptığı paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Son olarak kızı Su Atacan ile paylaşım yapan Pınar Altuğ'a herkes aynı yorumu yaptı.

22.09.2025
22.09.2025
saat ikonu 12:17

Ünlü , 2008 yılında Yağmur Atacan ile evlendi. 2009 yılında kızları Su'ya kavuşan çift 17 yıldır evli. Zaman zaman ailesiyle fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Pınar Altuğ, kızı Su ile verdiği kareyle sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

PINAR ALTUĞ'UN KIZI ANNESİNİN İKİZİ ÇIKTI

hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi gören Pınar Altuğ, son olarak 16 yaşındaki kızı Su Atacan ile paylaşım yaptı. "Kızımm" notunu düşen Pınar Altuğ ve kızı Su'ya yorum yağdı. herkes Su'yu anne Pınar Altuğ'a benzetti.

Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ile paylaşımına yorum yağdı! Herkes "aynı annesi" dedi

YAĞMUR ATACAN EŞİ PINAR ALTUĞ'U ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Yağmur Atacan son olarak, 51 yaşına giren eşi için romantik bir paylaşım yaptı. Pınar Altuğ'un fotoğrafını paylaşan Atacan, "Ailemizin ışıldayan kadını, her bir yıl güzelliği onanır, her geçen yıl kariyeri tırmanır. Başarının tesadüf olmadığını, paylaşmanın erdem olduğunu bilen kadın!" notunu düştü.

Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ile paylaşımına yorum yağdı! Herkes "aynı annesi" dedi

Yağmur Atacan ise geçtiğimiz günlerde kızının karesini paylaşarak, "Bu ask degil de NE? Yaz bitmis; cok da umurumda.. Benim kizim var.! dedi.

Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ile paylaşımına yorum yağdı! Herkes "aynı annesi" dedi
ETİKETLER
#sosyal medya
#oyuncu
#oyuncu
#aile
#aile
#kariyer
#ikiz
#pınar altuğ
#pınar altuğ
#güzellik
#Su Atacan
#Yağmur Atacan
#Su Atacan
#Yağmur Atacan
#Magazin
