Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ile paylaşımına yorum yağdı! Herkes "aynı annesi" dedi

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan ile evlendi. 2009 yılında kızları Su'ya kavuşan çift 17 yıldır evli. Zaman zaman ailesiyle fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Pınar Altuğ, kızı Su ile verdiği kareyle sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

PINAR ALTUĞ'UN KIZI ANNESİNİN İKİZİ ÇIKTI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi gören Pınar Altuğ, son olarak 16 yaşındaki kızı Su Atacan ile paylaşım yaptı. "Kızımm" notunu düşen Pınar Altuğ ve kızı Su'ya yorum yağdı. herkes Su'yu anne Pınar Altuğ'a benzetti.

YAĞMUR ATACAN EŞİ PINAR ALTUĞ'U ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Yağmur Atacan son olarak, 51 yaşına giren eşi için romantik bir paylaşım yaptı. Pınar Altuğ'un fotoğrafını paylaşan Atacan, "Ailemizin ışıldayan kadını, her bir yıl güzelliği onanır, her geçen yıl kariyeri tırmanır. Başarının tesadüf olmadığını, paylaşmanın erdem olduğunu bilen kadın!" notunu düştü.

Yağmur Atacan ise geçtiğimiz günlerde kızının karesini paylaşarak, "Bu ask degil de NE? Yaz bitmis; cok da umurumda.. Benim kizim var.! dedi.