TGRT Haber
26°
 Dilek Ulusan

Turneye çıkan 2 ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Meksika'da turneye çıkan Kolombiyalı iki şarkıcı 'DJ King' lakaplı Bayron Sanchez ve Jorge Luis Herrera hayatını kaybetti. 16 Eylül'den beri kayıp olan şarkıcılar için Cumhurbaşkanı Petro da devreye girmişti.

AA
23.09.2025
23.09.2025
'da turneye çıkan Kolombiyalı şarkıcılar "DJ King" lakaplı Bayron Sanchez ve Jorge Luis Herrera ölü bulundu. 16 Eylül'den bu yana kayıp olan 31 yaşındaki Sanchez ve 35 yaşındaki Herrera'nın cesetleri, başkent Meksiko'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Cocotitlan kasabasında bulundu.

İKİ ÜNLÜ ŞARKICI ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, sanatçıların ölümüyle ilgili ve uyuşturucu kaçakcılarını sorumlu tuttu.

16 EYLÜL'DEN BERİ HER YERDE ARANIYORLAR

16 Eylül'den beri aranan Sanchez ve Herrera'nın en son başkent Meksiko'daki Polanco semtinde bir spor salonundan çıktıkları bildirildi. Şarkıcı Sanchez, son konserinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Meksika'daki dinleyicilerine, "İnanılmaz bir izleyici kitlesi olduğunuz için teşekkürler, Meksika." ifadesini kullanmıştı.

#uyuşturucu kaçakçılığı
#Meksika
#kolombiya
#mafya
#Şarkıcılar
#Ölümsüzlük
#Magazin
