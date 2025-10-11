Freni boşalan minibüs ortalığı savaş alanına çevirdi! Genç kız saniyelerle kurtuldu

Kategoriler
İstanbul Avcılar'da freni boşalan panelvan minibüs cadde üzerinde bir dükkana daldı. O esnada kaldırımda yürüyen genç kız ise ölümden saniyelerle kurtuldu. Kaza sonrasında sürücü aracın içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç içerisinde sıkışan sürücü çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.