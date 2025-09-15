Menü Kapat
Yaşam
 Banu İriç

Freni boşalan tır dehşeti yaşattı! Otobüse çarptığı an anbean kaydedildi

Malatya'da freni boşalan tır otobüs yolcularının yüreklerini ağzına getirdi. Kontrolden çıkan tır otobüse çarparak alev aldı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 22:40
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 22:40

'nın ilçesinde freni boşalan tırın yolcu otobüsüne çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada dereye yuvarlanıp alev alarak yanarken, otobüsteki büyük panik yaşadı.

Freni boşalan tır dehşeti yaşattı! Otobüse çarptığı an anbean kaydedildi

YOLCU OTOBÜSÜNE ÇARPIP YUVARLANDI

Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Darende ilçesi Aşağıulupınar mevkiinde Ankara istikametine seyir halinde olan tırın freni boşaldı. Kontrolden çıkan tır, aynı yöne seyreden yolcu otobüsüne çarptıktan sonra yol kenarındaki dere yatağına yuvarlandı.

Freni boşalan tır dehşeti yaşattı! Otobüse çarptığı an anbean kaydedildi

Tırın otobüse çarptığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, devrilen araç kısa sürede alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır sürücüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Freni boşalan tır dehşeti yaşattı! Otobüse çarptığı an anbean kaydedildi

OTOBÜS YOLCULARI BÜYÜK PANİK YAŞADI


Kazayı yara almadan atlatan otobüsteki yolcular büyük panik yaşadı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Tırın kullanılamaz hale geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

