En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 rakam!

Yaklaşık 4 milyon emekliyi kapsayan ve pandemi döneminde başlatılıp kalıcı hale getirilen düzenleme ile taban maaş desteği sağlanıyor. Söz konusu destek, her zam dönemi olan Ocak ve Temmuz aylarında hükümet tarafından yeniden belirleniyor. Son güncelleme Temmuz ayında yapıldı ve en düşük maaş 16.881 TL olarak uygulanmaya başladı.