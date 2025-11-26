Menü Kapat
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 rakam!

Kasım 26, 2025 09:47
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 rakam!

Hayatını mütevazı şartlarda sürdürmeye çalışan 4 milyon kadar emekli en düşük emekli maaşına yapılacak zam oranını merak ediyor. Yıl sonu yaklaştıkça veriler ışığındaki olasılıklar da netleşmeye devam ediyor.

İşte 2026 yılı en düşük emekli maaşı olasılıkları ve masadaki rakamlar...

Yaklaşık 4 milyon emekliyi kapsayan ve pandemi döneminde başlatılıp kalıcı hale getirilen düzenleme ile taban maaş desteği sağlanıyor. Söz konusu destek, her zam dönemi olan Ocak ve Temmuz aylarında hükümet tarafından yeniden belirleniyor. Son güncelleme Temmuz ayında yapıldı ve en düşük maaş 16.881 TL olarak uygulanmaya başladı.

 

 

MASADAKİ 3 SENARYO 

Yeni yıl için üç farklı senaryo değerlendiriliyor. Hesaplamalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 31–33 aralığına göre yapılıyor.

Bu çerçevede;

Yüzde 31 enflasyon tahmininde taban maaş 18.954 TL,

Yüzde 32 enflasyon tahmininde taban maaş 19.100 TL,

Yüzde 33 enflasyon tahmininde taban maaş ise 19.243 TL olarak hesaplanıyor.

Bu hesaplamalarda, taban maaşın 6 aylık enflasyon oranı kadar yükseltiliyor. 

 

 

20 BİN TL BEKLENTİSİ VAR

Bu beklentiler doğrultusunda, en düşük emekli maaşının 20 bin TL civarına yükselmesi öngörülüyor. Hesaplanan maaşı bu seviyenin altında kalan tüm emeklilere ise ödemeler, belirlenen taban maaş tutarına tamamlanacak.

