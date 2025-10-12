Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA ve AFAD’ın haritasına göre en yüksek deprem riski olan ilçeler!

Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer almaktadır. Bu jeolojik gerçeklik, ülkemizin topraklarında Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) ve Batı Anadolu Fay Hattı (BAF) olmak üzere üç büyük fay hattının varlığını zorunlu kılar. Son yıllarda yaşanan büyük depremler, fay hatlarının sadece illeri değil, doğrudan altından geçtiği ilçeleri nasıl etkilediğini acı bir şekilde gösterdi. Bu nedenle, genel il riskini bilmek kadar, evinizin altından fay hattının geçip geçmediğini öğrenmek de hayati önem taşımaktadır.

FAY HATTI HANGİ İLÇELERİN ALTINDAN GEÇİYOR?

MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) tarafından güncellenen diri fay hattı haritası, Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek potansiyele sahip fayların bulunduğunu ve 110 ilçe merkezinin bu hatların üzerinde yer aldığını ortaya koyuyor. Fay hattı üzerindeki bir ilçede yaşamak, depremin şiddetini en yüksek seviyede hissetmek anlamına gelebilir.

MARMARA VE İSTANBUL'UN KARA LİSTESİ: KAF'IN GÖLGESİNDEKİ EN KRİTİK İLÇELER

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) Marmara Denizi'nden geçen kolu, Türkiye'nin en büyük nüfus ve sanayi merkezlerini doğrudan tehdit etmektedir. İstanbul'da risk, fay hattına yakınlık ve zemin yapısının (sıvılaşma) kötülüğü ile katlanarak artar.

İstanbul'un En Riskli Kıyı İlçeleri: Uzmanlar, Marmara Denizi'ne yakın, alüvyon zeminli bölgelerdeki ilçelerin riskli olduğunu belirtiyor. Bu ilçelerin başında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Zeytinburnu ve Fatih (Tarihi Yarımada'nın eski yapı stoku) gelmektedir. Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ve Adalar yüksek riskli kıyı bölgeleri arasında sayılıyor.

Marmara'nın Sanayi Devleri: İstanbul'un dışında Marmara'da KAF üzerinde yer alan ve yüksek risk taşıyan diğer ilçeler ise Kocaeli (Gölcük, Başiskele, Derince), Sakarya (Sapanca, Akyazı) ve Bursa (Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa) gibi sanayi ve nüfus merkezleridir.

EGE VE AKDENİZ: DENİZ KIYISINDAKİ TEHLİKE VE FAYLAR

Batı Anadolu Fay Hattı (BAF), Ege'deki birçok verimli ovanın altından geçmektedir.

İzmir'in Kritik İlçeleri: İzmir'de Kemalpaşa, Seferihisar ve Tire gibi ilçeler diri fay hatları üzerinde yer almaktadır. Karşıyaka, Çiğli ve Narlıdere gibi sahil kesimleri de zemin yapısı nedeniyle riskli görülmektedir.

Aydın, Manisa ve Denizli: Aydın'da Kuşadası, Nazilli, Söke ; Manisa'da Salihli, Soma ve Denizli'de Babadağ, Çardak gibi ilçeler de BAF'ın oluşturduğu risk altındadır.

Hatay ve Kahramanmaraş: Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) üzerinde yer alan Hatay'da Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas ve Kahramanmaraş'ta Nurhak, Türkoğlu gibi ilçeler de yüksek riskli bölgeler arasında gösterilmektedir.

DEPREM ÖNCESİ HAYAT KURTARAN HAZIRLIKLAR

Deprem, önlenemez bir doğa olayıdır. Ancak bilinçli ve kapsamlı bir hazırlıkla zararı en aza indirmek mümkündür.

Bina Sağlamlığı ve Zemin Etüdü: Yaşadığınız binanın deprem yönetmeliğine uygunluğunu ve zemin etüdünü kontrol edin. Özellikle 1999 öncesi yapılmış binalar için dayanıklılık testleri yaptırmak büyük önem taşır. Unutmayın ki, aynı ilçede bile parsel bazında zemin farklılıkları olabilir.

Acil Durum Çantası ve Toplanma Alanı: İçinde su, yiyecek, ilk yardım malzemeleri, önemli evrakların fotokopileri, fener ve düdük bulunan bir deprem çantasını kolay ulaşılabilir bir yerde hazır tutun. Aile içinde toplanma noktası ve iletişim planı belirleyin.

DASK ve Sigorta: Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ve konut sigortası ile evinizi güvence altına almak, deprem sonrası maddi kayıpların karşılanması için atılacak ilk finansal adımdır.

E-Devlet Sorgulaması: MTA, diri fay hatlarını E-Devlet üzerinden sorgulama imkanı sunmaktadır. Evinizin altından fay hattının geçip geçmediğini kontrol edin.