Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA ve AFAD’ın haritasına göre en yüksek deprem riski olan ilçeler!

Türkiye’nin deprem kuşağında olduğu gerçeği, her an hazırlıklı olmayı zorunlu kılıyor. Resmi kurumların güncellediği diri fay haritası, 110 ilçe merkezinin doğrudan fay hattı üzerinde olduğunu gösteriyor. İstanbul’un kıyı bölgelerinden, Ege’nin verimli ovalarına kadar, binlerce insanın yaşadığı en yüksek riskli o kritik ilçeleri ve hayat kurtaran hazırlıkları mercek altına alıyoruz.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA ve AFAD’ın haritasına göre en yüksek deprem riski olan ilçeler!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 12:19

, coğrafi konumu itibarıyla dünyanın en aktif kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer almaktadır. Bu jeolojik gerçeklik, ülkemizin topraklarında Kuzey Anadolu (KAF), Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) ve Batı Anadolu Fay Hattı (BAF) olmak üzere üç büyük fay hattının varlığını zorunlu kılar. Son yıllarda yaşanan büyük depremler, fay hatlarının sadece illeri değil, doğrudan altından geçtiği ilçeleri nasıl etkilediğini acı bir şekilde gösterdi. Bu nedenle, genel il riskini bilmek kadar, evinizin altından fay hattının geçip geçmediğini öğrenmek de hayati önem taşımaktadır.

Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA ve AFAD’ın haritasına göre en yüksek deprem riski olan ilçeler!

FAY HATTI HANGİ İLÇELERİN ALTINDAN GEÇİYOR?

MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) tarafından güncellenen diri fay hattı haritası, Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek potansiyele sahip fayların bulunduğunu ve 110 ilçe merkezinin bu hatların üzerinde yer aldığını ortaya koyuyor. Fay hattı üzerindeki bir ilçede yaşamak, depremin şiddetini en yüksek seviyede hissetmek anlamına gelebilir.

Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA ve AFAD’ın haritasına göre en yüksek deprem riski olan ilçeler!

MARMARA VE İSTANBUL'UN KARA LİSTESİ: KAF'IN GÖLGESİNDEKİ EN KRİTİK İLÇELER

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) Marmara Denizi'nden geçen kolu, Türkiye'nin en büyük nüfus ve sanayi merkezlerini doğrudan tehdit etmektedir. 'da , fay hattına yakınlık ve zemin yapısının (sıvılaşma) kötülüğü ile katlanarak artar.

  • İstanbul'un En Riskli Kıyı İlçeleri: Uzmanlar, Marmara Denizi'ne yakın, alüvyon zeminli bölgelerdeki ilçelerin riskli olduğunu belirtiyor. Bu ilçelerin başında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Zeytinburnu ve Fatih (Tarihi Yarımada'nın eski yapı stoku) gelmektedir. Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ve Adalar yüksek riskli kıyı bölgeleri arasında sayılıyor.
  • Marmara'nın Sanayi Devleri: İstanbul'un dışında Marmara'da KAF üzerinde yer alan ve yüksek risk taşıyan diğer ilçeler ise Kocaeli (Gölcük, Başiskele, Derince), Sakarya (Sapanca, Akyazı) ve Bursa (Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa) gibi sanayi ve nüfus merkezleridir.
Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA ve AFAD’ın haritasına göre en yüksek deprem riski olan ilçeler!

EGE VE AKDENİZ: DENİZ KIYISINDAKİ TEHLİKE VE FAYLAR

Batı Anadolu Fay Hattı (BAF), Ege'deki birçok verimli ovanın altından geçmektedir.

  • İzmir'in Kritik İlçeleri: İzmir'de Kemalpaşa, Seferihisar ve Tire gibi ilçeler diri fay hatları üzerinde yer almaktadır. Karşıyaka, Çiğli ve Narlıdere gibi sahil kesimleri de zemin yapısı nedeniyle riskli görülmektedir.
  • Aydın, Manisa ve Denizli: Aydın'da Kuşadası, Nazilli, Söke; Manisa'da Salihli, Soma ve Denizli'de Babadağ, Çardak gibi ilçeler de BAF'ın oluşturduğu risk altındadır.
  • Hatay ve Kahramanmaraş: Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) üzerinde yer alan Hatay'da Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas ve Kahramanmaraş'ta Nurhak, Türkoğlu gibi ilçeler de yüksek riskli bölgeler arasında gösterilmektedir.

Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA ve AFAD’ın haritasına göre en yüksek deprem riski olan ilçeler!

DEPREM ÖNCESİ HAYAT KURTARAN HAZIRLIKLAR

Deprem, önlenemez bir doğa olayıdır. Ancak bilinçli ve kapsamlı bir hazırlıkla zararı en aza indirmek mümkündür.

Bina Sağlamlığı ve Zemin Etüdü: Yaşadığınız binanın deprem yönetmeliğine uygunluğunu ve zemin etüdünü kontrol edin. Özellikle 1999 öncesi yapılmış binalar için dayanıklılık testleri yaptırmak büyük önem taşır. Unutmayın ki, aynı ilçede bile parsel bazında zemin farklılıkları olabilir.

Acil Durum Çantası ve Toplanma Alanı: İçinde su, yiyecek, ilk yardım malzemeleri, önemli evrakların fotokopileri, fener ve düdük bulunan bir deprem çantasını kolay ulaşılabilir bir yerde hazır tutun. Aile içinde toplanma noktası ve iletişim planı belirleyin.

ve Sigorta: Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ve konut sigortası ile evinizi güvence altına almak, deprem sonrası maddi kayıpların karşılanması için atılacak ilk finansal adımdır.

E-Devlet Sorgulaması: MTA, diri fay hatlarını E-Devlet üzerinden sorgulama imkanı sunmaktadır. Evinizin altından fay hattının geçip geçmediğini kontrol edin.

Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA ve AFAD’ın haritasına göre en yüksek deprem riski olan ilçeler!
ETİKETLER
#Türkiye
#istanbul
#deprem
#fay hattı
#risk
#hazırlık maçı
#dask
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.