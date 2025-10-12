DUS sınavı ne zaman, saat kaçta bitecek? 2025 STS Diş Hekimliği 2. dönem sınavı bugün yapılıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Diş Hekimliğinde Uzmanlık eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS Diş Hekimliği 2. Dönem) bugün gerçekleştiriliyor.

Sabah saat 10.15'te başlayan sınavlara 9 bin 617 aday katılacak. Sınavın başlamasının ardından ise adayların yakınları tarafından DUS sınavı ne zaman, saat kaçta biteceği araştırılmaya başlandı.

DUS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre DUS'da Temel Bilimler Testi (TBT) ve Kilinik Bilimler Testi (KBT) olmak üzere adaylara 120 soru sorulacak. Adayların bu soruları cevaplayabilmesi için 150 dakika süreleri olacak. Sabah saat 10.15'te başlayan DUS sınavı 12.45'te ise sona erecek.

Aynı şekilde STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınavında da adaylara 120 soru sorulacak ve 150 dakika süre verilecek. STS Diş HEkimliği Sınavı'da saat 12.45'te bitecek.

DUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DUS sınav sonuçları açıklanan bilgilere göre 6 Kasım 2025 tarihinde duyurulacak. Öğrenciler ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya mobil uygulaması üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarına erişim sağlayabilecekler.