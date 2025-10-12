Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

DUS sınavı ne zaman, saat kaçta bitecek? 2025 STS Diş Hekimliği 2. dönem sınavı bugün yapılıyor

2025 Diş Hekimliği'nde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) bugün gerçekleştiriliyor. Sınava giren adayların yakınları tarafından DUS sınavı ne zaman, saat kaçta biteceği ise merak ediliyor. ÖSYM tarafından sınavın saatleri açıklandı. DUS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
DUS sınavı ne zaman, saat kaçta bitecek? 2025 STS Diş Hekimliği 2. dönem sınavı bugün yapılıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 11:30

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından düzenlenen Diş Hekimliğinde Uzmanlık eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS Diş Hekimliği 2. Dönem) bugün gerçekleştiriliyor.

Sabah saat 10.15'te başlayan sınavlara 9 bin 617 aday katılacak. Sınavın başlamasının ardından ise adayların yakınları tarafından DUS sınavı ne zaman, saat kaçta biteceği araştırılmaya başlandı.

DUS sınavı ne zaman, saat kaçta bitecek? 2025 STS Diş Hekimliği 2. dönem sınavı bugün yapılıyor

DUS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre DUS'da Temel Bilimler Testi (TBT) ve Kilinik Bilimler Testi (KBT) olmak üzere adaylara 120 soru sorulacak. Adayların bu soruları cevaplayabilmesi için 150 dakika süreleri olacak. Sabah saat 10.15'te başlayan DUS sınavı 12.45'te ise sona erecek.

Aynı şekilde STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınavında da adaylara 120 soru sorulacak ve 150 dakika süre verilecek. STS Diş HEkimliği Sınavı'da saat 12.45'te bitecek.

DUS sınavı ne zaman, saat kaçta bitecek? 2025 STS Diş Hekimliği 2. dönem sınavı bugün yapılıyor

DUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DUS açıklanan bilgilere göre 6 Kasım 2025 tarihinde duyurulacak. Öğrenciler ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya mobil uygulaması üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarına erişim sağlayabilecekler.

ETİKETLER
#ösym
#sınav sonuçları
#Dus Sınavı
#Sts Diş Hekimliği
#Diş Hekimliği Uzmanlık
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.