Kış soğukları geliyor, 10 derece kadar düşecek! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı

Pazar günü yurdun büyük bir bölümünü parçalı bulutlu, yağışlı ve serin bir hava bekliyor. Akdeniz kıyı kesimlerinde güneş kendini ara ara gösterse de kuvvetli rüzgarlar hissedilecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan pazar günü hava tahminlerine göre sıcaklığın 10 derece kadar düşmesi bekleniyor.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

İç Anadolu’nun kuzeydoğu bölümünün zirveleri , Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar kar yağışı yağması bekleniyor.

Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay kıyılarında yoğun olması bekleniyor.

KIŞ HAVASI HİSSETTİRECEK

Ülkemizin iç kesimleri kuzeyi ve doğu bölümlerinde hava sıcaklıklarının ani düşüşü bekleniyor. Mevsim normallerinin 6-10 derece kadar altına düşmesi bekleniyor. Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) rüzgarın esmesi bekleniyor.

YAĞIŞ UYARISI YAPILAN İLLER: 6 İLE SARI KOD

Trabzon, Rize, Artvin, Adana, Osmaniye ve Hatay için sarı kodlu uyarı yapıldı. Özellikle Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay kıyılarında yağışların çok şiddetli olması sebebiyle sel, su baskını, heyelan gibi durumlara karşı dikkatli olunması hatırlatıldı.

12 EKİM BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 18°C Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE 20°C Parçalı bulutlu

İSTANBUL 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 19°CParçalı ve çok bulutlu

EGE



Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Güney Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 13°C Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 20°C Parçalı bulutlu

İZMİR 23°C Parçalı bulutlu

MUĞLA 20°C Parçalı bulutlu

AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 27°C Parçalı bulutlu

HATAY 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 16°C Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 12°C Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 13°C Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

YOZGAT 10°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ



Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP , 18°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 16°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE , 18°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN , 18°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT , 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON, 17°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 16°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 17°C Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 21°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 19°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 24°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 23°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 23°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 24°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.