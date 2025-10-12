Menü Kapat
14°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İki evladı da boğazları kesilerek katledildi! Acılı anneden yürek yakan sözler

Sivas'ta 22 yaşındaki Umutcan Şimşek ve 16 yaşındaki Melisa Şimşek, evlerin vahşi şekilde katledilmiş halde bulundu. Kardeşlerin anneleri Ayşegül Şimşek, 13 Ekim Pazartesi günü yapılacak duruşma öncesi açıklamalarda bulundu. Acılı annenin sözleri yürekleri dağladı.

'ta 6 Mayıs tarihinde yaşanan vahşette; Ayşegül Şimşek, çocukları Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek'i (16), evde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak buldu. Vahşetin ardından 25 saatlik kamera kaydını inceleyen ekipler, zanlısı Hüseyin Sönmez (34) Ankara'da yakaladı.

İki evladı da boğazları kesilerek katledildi! Acılı anneden yürek yakan sözler

KATİL AKIL HASTANEYE YATIRILMAK İSTEDİ

Sivas 4. 'nde görülen davanın 2. duruşmasında, katil zanlısı Hüseyin Sönmez'in "Ev hapsi ve akıl hastanesinde yatma isteği damgasını vurmuştu.

İki evladı da boğazları kesilerek katledildi! Acılı anneden yürek yakan sözler

"KIZIM KURYE ZANNEDİP KAPIYI AÇTI"

Olay günü köyde bulunan anne Ayşegül Şimşek, akşam saatlerinde eve döndüğünde iki çocuğunu annesiyle birlikte cansız halde buldu. Anne Şimşek, İHA'ya yaptığı açıklamalarda dehşet anlarını anlatarak, kızı Melisa Şimşek'in kapı çaldığında kurye diye kapıyı açtığını düşündüğünü ileri sürerek, "Şahıs, olay günü kıyafetlerini çöpün kenarına koyduğunu, orada birini takip ettiğini ve eşyalarını giyip çocukları öldürdüğünü iddia ediyor. Bunu kim yapar, nasıl yapar bilmiyorum. Olay günü kapıyı çocuklara açtırmış herhalde. Kızımla olay günü konuştuğumda evdeydi. Daha sonrasında ise eve abisi gelecekti. Belki kızım kapıyı kurye diye açtı bilemiyorum. Kapıyı zorlamış olabilir ya da kızım eve girerken peşine de girmiş olabilir. Çünkü çocukları takip etmiş. Şahıs içeride beklemiş. Ben o sırada köyde olduğum için telefon çok çekmiyordu. Herhalde şahıs benim de eve gelmemi beklemiş. Çünkü çocuğumla konuşurken 'anne ne zaman geleceksin' diye sordu. Ben de geç geleceğimi ve onların yatmasını söylemiştim" dedi.

İki evladı da boğazları kesilerek katledildi! Acılı anneden yürek yakan sözler

"BELKİ DE ASIL HEDEF BENDİM"

Anne Şimşek yaptığı açıklamada apartmanda, çocukların seslerini duyanlar olduğunu, fakat çocukların kendi aralarında kavga ettiklerini sandıkları için polisi aramadıklarını iddia ederek, "Belki de bu şahsın asıl hedefi bendim. Ben de gelmeyince çocukları öldürmüş ve kaçmış. Eve geç saatte geldiğimde kimseyi görmedim. Apartmanda sesleri duyanlar olmuş ama çocuklar kendi aralarında kavga ediyor sanmışlar. O yüzden kimse polisleri aramamış" diye konuştu.

İki evladı da boğazları kesilerek katledildi! Acılı anneden yürek yakan sözler

ACILI ANNEDEN ÇAĞRI

Ayşegül Şimşek, 13 Ekim Pazartesi günü yapılacak duruşma öncesi Sivas halkından destek istediğini ve yalnız kalmak istemediğini belirterek, "Mahkeme günü beni destekleyen herkesin gelmesini istiyorum. Yalnız kalmak istemiyorum ve bu şahsın da gereken cezayı almasını istiyorum" şeklinde konuştu. 25 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez (34) Ankara'da yakalanmıştı.

ETİKETLER
#sivas
#cinayet
#ağır ceza mahkemesi
#Hüseyin Sönmez
#Ayşegül Şimşek
#Melisa Şimşek
#Hüseyin Sönmez
#Ayşegül Şimşek
#Aile Cinayeti
#Yaşam
