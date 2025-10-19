Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN tam isabetle vurdu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla; BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'ın zorlu test atışlarını başarıyla tamamladığını duyurdu.

SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli hava-hava füzeleri ve GÖKDOĞAN'ın zorlu test atışlarını başarıyla tamamladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabında yaptığı paylaşımda, BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'ın "Gök Vatan"ın sarsılmaz iki pençesi olduğunu aktardı.

BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN tam isabetle vurdu!

BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'ın Türkiye'nin ileri mühendisliğinin, bitmeyen azminin ve tam bağımsızlık idealinin gökyüzüne kazınmış iki imzası olduğuna işaret etti.

BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN tam isabetle vurdu!

"GÖKYÜZÜNDE NİCE GURUR VERİCİ BAŞARILARA"

Bakan Kacır paylaşımında şunları söyledi:

"TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli hava-hava füzelerimiz BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN, zorlu test atışlarını başarıyla tamamladı. BOZDOĞAN, itki vektör kontrolüyle üstün manevra kabiliyeti, gelişmiş kızılötesi arayıcı başlıkla hassas hedef takibine sahip. GÖKDOĞAN, zorlayıcı koşullarda bile tam isabet sağlıyor, gelişmiş arayıcı başlık ve kontrol algoritmalarıyla mükemmel performans sergiliyor. Gökyüzünde nice gurur verici başarılara."



