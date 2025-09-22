Menü Kapat
25°
Madde bağımlıları yer etti! Mahalleli boş konteyner kentten şikayetçi

Adıyaman'da, öncesinde konteyner kent olarak kullanılan ve uzun bir süredir boşaltılan yerleşim yerleri, madde bağımlılarının yuvası haline döndü. Deprem zamanında dönüştürülmüş ve binlerce depremzedeye ev sahipliği yapmıştı. Şimdi ise kötü bağımlılıkların adresi oldu.

Madde bağımlıları yer etti! Mahalleli boş konteyner kentten şikayetçi
’da, daha önceden olarak kullanılan ve uzun bir süredir boşaltılan konteyner kent, madde bağımlılarının yuvası haline döndü. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi, Altınşehir İlkokulu yanındaki park deprem zamanında konteyner kente dönüştürülmüş ve binlerce depremzedeye ev sahipliği yapmıştı.

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Uzun bir süredir boşaltılan ve başıboş bırakılan konteyner kent bu defa madde bağımlılarının yuvası haline geldi. Çocuğu madde bağımlısı konteynerlere zarar verirken birçoğu ise konteynerlerin arasından ateş yakarak buradaki oyun aletlerine zarar verdi. Mahalle sakinleri duruma tepki göstererek ilgililerin gerekli önlemi almasını istedi.

