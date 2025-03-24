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Engelli depremzede, 6 Şubat'ta yıkılan düzenini el emeği çantalarla kuruyor

Hatay'da 6 Şubat depreminin ardından geçirdiği sakatlık sonrası tüm düzeni altüst olan 58 yaşındaki Nusret Ramazanoğlu, Erzincan'da yeniden hayata tutunmaya çalışıyor.

Küçük yaşlarda geçirdiği menenjit hastalığı sonrası engelli kalan Ramazanoğlu, buna rağmen 30 yıl boyunca ayakkabıcılık mesleğini sürdürdü. Depreme Hatay'daki evinde yakalanan Ramazanoğlu, kendi imkanlarıyla evden çıktıktan sonra bahçeye sığındı. Ancak çatıdan düşen parçalar ayağını sakatladı. Uzun bir tedavi süreci geçiren Ramazanoğlu, hem sağlığını hem de evini ve eşyalarını kaybetti.

Yaşadığı büyük yıkımın ardından Erzincanlı olan eşinin memleketine taşınan Ramazanoğlu, şu an baldızının evinde düşük bir kira karşılığında yaşamını sürdürüyor. 1 çocuk babası olan Ramazanoğlu, ailesinin geçimini sağlamak ve ev eşyası alabilmek için yılların birikimiyle öğrendiği çantacılık mesleğini burada da devam ettiriyor.

Yaptığı çantaların çizimini ve modelini kendisinin belirlediğini belirten Nusret Ramazanoğlu, Erzincanlı olan eşinin de 1992 depremini Erzincan'da yaşadığını ifade etti. Yaptığı ürünlerin tamamının el emeği olduğunu sözlerine ekleyen adam şunları bildirdi:

"Hatay'da tanıştık. Hatay depremini de yaşadı. Burada kayınvalidemin evinin bahçesinde odunluk olarak geçen yere işlerimi yapabileceğim bir atölye kurdum. Yaptığım ürünlerin tamamı el emeğim. Fakat sadece yazları çalışabiliyorum. Kışın soğuk olduğu için burada da soba olmadığından çalışamıyorum. Yaptığım ürünleri gören komşular ve komşularımın tavsiye ettiği vatandaşlar alıyor. Depremden dolayı zaten eşyam da kalmamıştı. Hem ailemi geçindirmek hem de eşya ihtiyaçlarımı gidermem lazım. Sesim olursanız çok sevinirim."

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Sıkça Sorulan Sorular

6 Şubat depremi ne zaman oldu?
Deprem, 6 Şubat 2023'te saat 04.17'de gerçekleşti.
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