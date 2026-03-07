Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
 Berkay Alptekin

ABD'nin en büyüğü! "USS Gerald R. Ford" uçak gemisi Kızıldeniz'e ulaştı

ABD Deniz Enstitüsü haberine göre, USS Gerald R. Ford uçak gemisi Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle bölgeye sevk edildi. Bu geminin Kızıldeniz'e gelmesiyle bölgedeki ABD uçak gemisi sayısı ikiye çıktı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası artan gerilim nedeniyle ABD'nin bölgedeki askeri varlığı en üst seviyeye ulaştı.

ABD'nin en büyüğü!
ABD Deniz Enstitüsünün (USNI) haberine göre, USS Geranld R. Ford uçak gemisi, 'daki ateş çemberi nedeniyle bölgeye gönderildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ford uçak gemisi ile ABD destroyeri USS Bainbridge'in (DDG-96) dün 'ndan geçişine ait fotoğraflar paylaştı.

Pentagondan daha önce yapılan açıklamada, Ford uçak gemisinin şubat ortasında Orta Doğu'ya konuşlandırılmasına karar verildiği ve görevinin gelecek yıl mayıs ayına kadar sürmesinin planlandığı belirtilmişti.

ABD'nin en büyüğü! "USS Gerald R. Ford" uçak gemisi Kızıldeniz'e ulaştı

Böylece bölgede iki ABD uçak gemisi görev yapmaya başladı.

USS Gerald R. Ford gemisi Kızıldeniz'de, USS Abraham Lincoln (CVN-72) uçak gemisi ise Umman Denizi'nde faaliyet gösteriyor.

Açık kaynak analizlerine göre ABD, 'la başlayan savaş nedeniyle Orta Doğu'daki askeri varlığını son yılların en yüksek seviyesine çıkardı.

ABD'nin en büyüğü! "USS Gerald R. Ford" uçak gemisi Kızıldeniz'e ulaştı

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ise İran'la karşılıklı saldırıların başlamasından bu yana 11 kişinin öldüğünü, aralarında panik atak geçirenlerin de olduğu 502 kişinin yaralandığını duyurdu.

#İsrail
#iran
#orta doğu
#süveyş kanalı
#Abd Uçak Gemisi
#Dünya
