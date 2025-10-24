Menü Kapat
TGRT Haber
 Hüseyin Bahcivan

TOKİ 500 bin konut projesi ödeme koşulları neler? Yüzyılın Konut Projesi vade, taksit imkanları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün Yüzyılın Konut Projesi'nin detayları açıklandı. Vatandaşlar tarafından TOKİ 500 bin konut porjesi ödeme koşulları merak ediliyor. Yüzyılın Konut Projesi İstanbul ve diğer iller için vade ve taksit koşulları belli oldu.

Haber Merkezi
24.10.2025
24.10.2025
Yüzyılın Tanıtım Töreni bugün İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yüzyılın Konut Projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapılan tanıtım töreninin ardından 500 bin konut projesi ödeme koşulları neler olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ ÖDEME KOŞULLARI NELER?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbul dışındaki iller için ödeme planları şöyle:

"İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak."

YÜZYILIN KONUT PROJESİ ÖDEME KOŞULLARI NELER İSTANBUL?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da yapılacak olan konutlar için ödeme planları da açıklandı. Yapılan açıklamaya göre 55, 65 ve 80 metrekarelik konutların ödeme planları şöyle:

"İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak."

