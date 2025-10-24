Menü Kapat
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Kral Kaybederse dizisine yeni oyuncu! Doktor Gülser ve asistanı Tuna geliyor

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden ekrana uyarlanan Kral Kaybederse'de hikâye değişikliğine gidildi ve senaryoya yeni karakterler katıldı.


Kral Kaybederse dizisine yeni oyuncu! Doktor Gülser ve asistanı Tuna geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2025
16:46
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
16:50

Başrolünde , Aslıhan Gürbüz, 'ın yer aldığı Kral kaybederse dizisine yeni oyuncular geliyor. Pazar günleri yayınlanan Kral Kaybederse dizisine Doktor Gülser ve asistanı Tuna geliyor.

KRAL KAYBEDERSE'YE İKİ YENİ OYUNCU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başrollerini Halil Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz’ün paylaştığı “Kral Kaybederse” dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümünde 10 yıllık zaman atlaması yapılarak hikayede değişime gitmişti. 24. Bölüm itibariyle hikayeye Doktor Gülser ve asistanı Tuna geliyor.

Kral Kaybederse dizisine yeni oyuncu! Doktor Gülser ve asistanı Tuna geliyor

Dizide Gülser için Şebnem Hassanisoughi ile anlaşıldı. Doktor Gülser’in asistanı Tuna’ya ise en son Mardin’de çekilen bir sinema filmiyle seyirci karşısına çıkan başarılı oyuncu Aslı Samat karakterini oynayacak.

Kral Kaybederse dizisine yeni oyuncu! Doktor Gülser ve asistanı Tuna geliyor
Sıkça Sorulan Sorular

ŞEBNEM HASSANISOUGHI KİMDİR?
7 Aralık 1985 doğumlu Şebnem Hassanisoughi, Kayıp Şehir dizisiyle adından söz ettirdi. Oyuncu Tatar Ramazan, Vatanım Sensin, Poyraz Karayel, Yabani ve Nefes Nefese dizilerinde rol aldı.
