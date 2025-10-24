Kral Kaybederse dizisine yeni oyuncu! Doktor Gülser ve asistanı Tuna geliyor

Başrolünde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz, Merve Dizdar'ın yer aldığı Kral kaybederse dizisine yeni oyuncular geliyor. Pazar günleri yayınlanan Kral Kaybederse dizisine Doktor Gülser ve asistanı Tuna geliyor.

KRAL KAYBEDERSE'YE İKİ YENİ OYUNCU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başrollerini Halil Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz’ün paylaştığı “Kral Kaybederse” dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümünde 10 yıllık zaman atlaması yapılarak hikayede değişime gitmişti. 24. Bölüm itibariyle hikayeye Doktor Gülser ve asistanı Tuna geliyor.

Dizide Gülser için Şebnem Hassanisoughi ile anlaşıldı. Doktor Gülser’in asistanı Tuna’ya ise en son Mardin’de çekilen bir sinema filmiyle seyirci karşısına çıkan başarılı oyuncu Aslı Samat karakterini oynayacak.