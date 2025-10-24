Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Dilan Çiçek Deniz'den bir garip açıklama: Oyunculuk kutsal bir meslek değil

Oynadığı Çukur dizisiyle popüler olan Dilan Çiçek Deniz, Berna Laçin'in Hilal Altınbilek için söylediği "estetikli" sözleriyle ilgili konuştu. Dilan Çiçek Deniz'in "Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil" sözleri ise takipçilerini ikiye böldü.

Dilan Çiçek Deniz'den bir garip açıklama: Oyunculuk kutsal bir meslek değil
24.10.2025
24.10.2025
Medcezir, Tatlı Küçük Yalancılar, Çukur ve Bodrum Masalı gibi yapımlarda rol alan , muhabirin 'in için söylediği sözler hakkında konuştu. Dilan Çiçek Deniz, Hilal Altınbilek'e destek vererek, " o kadar kutsal bir meslek değil" dedi.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ'DEN BİR GARİP ÇIKIŞ

Berna Laçin, Hilal Altınbilek’i hedef alarak "estetikli" ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili muhabirin sorularını cevaplayan Dilan Çiçek Deniz, Hilal Altınbilek'i destekleyerek, “Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi kutsal mesleklerimiz var” dedi.

Dilan Çiçek Deniz'den bir garip açıklama: Oyunculuk kutsal bir meslek değil

BERNA LAÇİN'DEN HİLAL ALTINBİLEK'E ESTETİKLİ TEPKİSİ GELDİ

Berna Laçin hesabından "En bariz estetikli birine, mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?" dedi. Berna Laçin'in sözleri Sahtekarlar dizisinde rol alan Hilal Altınbilek'e gönderme olarak yorumlandı.

Dilan Çiçek Deniz'den bir garip açıklama: Oyunculuk kutsal bir meslek değil

Bu yorumu destekleyenler olduğu kadar Berna Laçin'e tepkiler de vardı. Sosyal medyada Laçin'e "Kıskanıyorsun" yorumları da yapıldı.

Dilan Çiçek Deniz'den bir garip açıklama: Oyunculuk kutsal bir meslek değil
Sıkça Sorulan Sorular

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KAÇ YAŞINDA?
28 Şubat 1995 Sivas doğumlu Dilan Çiçek Deniz, 2015 yılında Miami'de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti. İlk rolü 2015 yılında Pretty Little Liars dizisinden uyarlama olan Tatlı Küçük Yalancılar dizisindeki "Ebru" karakteridir.
