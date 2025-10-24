Dilan Çiçek Deniz'den bir garip açıklama: Oyunculuk kutsal bir meslek değil

Medcezir, Tatlı Küçük Yalancılar, Çukur ve Bodrum Masalı gibi yapımlarda rol alan Dilan Çiçek Deniz, muhabirin Berna Laçin'in Hilal Altınbilek için söylediği sözler hakkında konuştu. Dilan Çiçek Deniz, Hilal Altınbilek'e destek vererek, "Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil" dedi.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ'DEN BİR GARİP ÇIKIŞ

Berna Laçin, Hilal Altınbilek’i hedef alarak "estetikli" ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili muhabirin sorularını cevaplayan Dilan Çiçek Deniz, Hilal Altınbilek'i destekleyerek, “Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi kutsal mesleklerimiz var” dedi.

BERNA LAÇİN'DEN HİLAL ALTINBİLEK'E ESTETİKLİ TEPKİSİ GELDİ

Berna Laçin sosyal medya hesabından "En bariz estetikli birine, mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?" dedi. Berna Laçin'in sözleri Sahtekarlar dizisinde rol alan Hilal Altınbilek'e gönderme olarak yorumlandı.

Bu yorumu destekleyenler olduğu kadar Berna Laçin'e tepkiler de vardı. Sosyal medyada Laçin'e "Kıskanıyorsun" yorumları da yapıldı.