İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
Magazin
Ozan Güven'in cezası onandı! 45 günü cezaevinde geçirecek

Son olarak Taş Kağıt Makas dizisinde rol alan Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada verilen 2 yıl 3 ay hapis cezası onandı. Güven, cezasının denetimli serbestlik süresi dışında kalan 45 gününü açık cezaevinde geçirecek.

Oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları davada Ozan Güven'in aldığı 2 yıl 3 ay hapis cezası onandı.

OZAN GÜVEN'İN CEZASI ONANDI

Ozan Güven'in 'cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından beraatine, 'kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmiş, Deniz Bulutsuz'un ise 'basit yaralama' suçundan beraatine karar verilmişti. Karara itirazı üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

Ozan Güven'in cezası onandı! 45 günü cezaevinde geçirecek

Güven'e, eski partneri Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle verilen 1 yıl 15 ay hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Ozan Güven'in cezası onandı! 45 günü cezaevinde geçirecek

OZAN GÜVEN 45 GÜN HAPİS YATACAK

Mahkeme, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'silahla kasten yaralama' suçundan verilen cezayı usul ve esasa uygun bularak, delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına hükmetti. Ozan Güven, kararın tebliğinin ardından 45 gün açık cezaevine girecek.

Ozan Güven'in cezası onandı! 45 günü cezaevinde geçirecek
OZAN GÜVEN KAÇ YAŞINDA?
19 Mayıs 1975 doğumlu Ozan Güven, İkinci Bahar, Çiçeği Büyütmek, Koçum Benim, Aslı ile Kerem, Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem, Koyu Kırmızı, Muhteşem Yüzyıl ve Fi gibi televizyon dizilerinde rol aldı. G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı, Arif V 216 ve Pek Yakında filmlerinde yakın arkadaşı olan Cem Yılmaz'la oynadı.
#şiddet
#Ozan Güven
#yargı
#Hapis Cezası
#Deniz Bulutsuz
#Magazin
