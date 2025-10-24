Menü Kapat
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Kenan İmirzalıoğlu'nu gören dönüp bir daha baktı! Botokslu haline eleştiri yağdı

Uzun bir aranın ardından ABİ dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun değişimi dikkat çekti. Oldukça zayıfladığı gözlemlenen Kenan İmirzalıoğlu'nun botoks yaptırdığı da iddia edildi.

Uzun bir sürenin ardından yeni dizisi Aile Bir İmtihandır dizisiyle tekrar ekranlara dönemeye hazırlanan , son görüntüsüyle de herkesi şaşırttı. Yüzündeki şişlikler dikkat çekerken, hayranları ' yaptırmış' yorumunda bulundu.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN BOTOKSLU HALİ

Yeni dizisiyle ekranlara dönecek olan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, dizisi kadar yüzündeki değişimle de sosyal medyada gündem oldu. Eşi Sinem Kobal'ın paylaştığı kareye hayranları" Ne olmuş Kenan'a", "Karı koca botoks yaptırmışlar" gibi yorumlar yaptı.

Kenan İmirzalıoğlu'nu gören dönüp bir daha baktı! Botokslu haline eleştiri yağdı

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN AFRA SARAÇOĞLU ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Kenan İmirzalıoğlu ile 'nun başrolünde yer alacağı ABİ dizisi başlamadan eleştiri yağmurunun hedefi oldu. 27 yaşındaki Afra Saraçoğlu ile 51 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu'nun arasındaki yaş farkına sert tepki geldi. Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu eleştirilerine sert çıkarak "Onu hikayeyi izleyince anlarsınız, hikayeyi bir görelim bakalım. Bu konularda bilgi sahibi olmadan konuşmak bana enteresan geliyor. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak... Hikayeyi görelim sonra bir daha karşılaşınca konuşuruz" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu'nu gören dönüp bir daha baktı! Botokslu haline eleştiri yağdı

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN BÖLÜM BAŞI ALACAĞI ÜCRET DİKKAT ÇEKTİ

Uzun bir aranın ardından ekranlara dönemeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun ABİ dizisinden bölüm başı alacağı belli oldu. Başrolü Afra Saraçoğlu ile paylaşacak Kenan İmirzalıoğlu'nun bölüm başı alacağı ücretin 4 milyon 250 bin TL olduğu iddia edildi.

Kenan İmirzalıoğlu'nu gören dönüp bir daha baktı! Botokslu haline eleştiri yağdı
Sıkça Sorulan Sorular

KENAN İMİRZALIOĞLU KAÇ YAŞINDA?
18 Haziran 1974 Ankara doğumlu Kenan İmirzalıoğlu, Deli Yürek, Ezel, Karadayı, Acı Hayat gibi dizilerle adından söz ettirdi.
