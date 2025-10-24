Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Editor
 Bengü Sarıkuş

Finansal hizmetler güven endeksi Ekim ayında arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi raporuna göre Ekim ayında finansal hizmetler güven endeksi, bir önceki aya göre 3,7 puan artış kaydederek 180,8 seviyesinde gerçekleşti.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2025
11:14
|
24.10.2025
24.10.2025
11:14

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), Ekim ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve (FHGE) verisini açıkladı. 2025 yılı Ekim ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 147 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.

Finansal hizmetler güven endeksi Ekim ayında arttı

Ekim ayında FHGE, bir önceki aya göre 3,7 puan artış kaydederek 180,8 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumunun FHGE’yi artış yönünde etkilediği, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE’yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

Finansal hizmetler güven endeksi Ekim ayında arttı

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlendi. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise zayıfladığı görüldü.

Finansal hizmetler güven endeksi Ekim ayında arttı

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlendi.

Finansal hizmetler güven endeksi Ekim ayında arttı

Kârlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda kârlılıkta artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda kârlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki döneme kıyasla güçlendiği gözlendi.

Finansal hizmetler güven endeksi Ekim ayında arttı

2025 yılı Ekim ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre ‘Finans ve Sigorta Faaliyetleri’ sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre ‘64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)’ ve ‘66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler’ sektörlerinde sırasıyla 4,1 ve 1,5 puanlık artış, ‘65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)’ sektöründe ise 1,9 puanlık azalış olduğu gözlendi.

