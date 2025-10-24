Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

F1 Meksika GP sıralama turları saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1'de sezonun 20. yarışı hafta sonu gerçekleştirilecek

2025 Formula 1 (F1) Dünya Şampiyonası'nın 20. yarışı 26 Ekim 2025 Pazar günü Meksika'da gerçekleştirilecek. Yarış tutkunları tarafından heyecanla beklenen F1 Meksika GP'nin sıralama turları hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta olduğu gündeme geldi. Sürücü şampiyonluğu yarışında sezonun sonuna doğru rekabet giderek artmaya başladı.

F1 Meksika GP sıralama turları saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1'de sezonun 20. yarışı hafta sonu gerçekleştirilecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2025
11:35
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
11:35

2025 Dünya Şampiyonası'nda heyecan Meksika etabıyla devam ediyor. Sezonunun son yarışlarına doğru şampiyonluk yarışı da giderek kızışıyor.

Bu sezon 7 yarış galibiyeti elde eden McLaren pilotu , 346 puanla liderliğini korumaya devam ediyor. Hemen arkasından ise takım arkadaşı , 332 puanla ikinci sırada yer alıyor.

F1 Meksika GP sıralama turları saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1'de sezonun 20. yarışı hafta sonu gerçekleştirilecek

Son şampiyon Red Bull pilotu ise son haftalarda kazandığı yarışlarla puan farkını kapatmaya başladı. 306 puanla 3. sırada yer alan Max Verstappen büyük bir performans göstererek sezona ortak oldu.

Yarış tutkunları tarafından heyecanla beklenen sezonun bir sonraki yarışı olan F1 Meksika GP'nin ise sıralama turlarının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

F1 Meksika GP sıralama turları saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1'de sezonun 20. yarışı hafta sonu gerçekleştirilecek

F1 MEKSİKA GP SIRALAMA TURLARI HANGİ KANALDA?

F1 Meksika GP sıralama turları açıklanan bilgilere göre F1 TV ve beIN Sports 4 ekranlarından izlenebilecek.

2025 F1 Dünya Şampiyonası'nın bütün antrenman, sıralama turları ve yarışları F1 TV ve beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanıyor.

F1 Meksika GP sıralama turları saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1'de sezonun 20. yarışı hafta sonu gerçekleştirilecek

F1 MEKSİKA GP SIRALAMA TURLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

F1 Meksika GP'nin sıralama turları açıklanan bilgilere göre 26 Ekim 2025 Pazar günü gece saat 00.00'da gerçekleştirilecek.

25 Ekim 2025 Cumartesi gününü, 26 Ekim Pazar gününe bağlayan gece yarışseverler sıralama turlarını izleyebilecekler.

F1 Meksika GP sıralama turları saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1'de sezonun 20. yarışı hafta sonu gerçekleştirilecek

F1 Meksika GP'nin antrenman ve yarış programı ise şöyle:

24 Ekim 2025 Cuma

  • 21.30 - 1. Antrenman Seansı

25 Ekim 2025 Cumartesi

  • 01.00 - 2. Antrenman Seansı
  • 20.30 - 3. Antrenman Seansı

26 Ekim 2025 Pazar

  • 00.00 - Sıralama Turları Seansı
  • 23:00 - Meksika GP Yarış
#max verstappen
#formula 1
#oscar piastri
#lando norris
#F1
#Meksika Gp
#F1 Meksika Gp
#Aktüel
