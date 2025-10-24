F1 Meksika GP sıralama turları saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1'de sezonun 20. yarışı hafta sonu gerçekleştirilecek

2025 F1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan Meksika etabıyla devam ediyor. Sezonunun son yarışlarına doğru şampiyonluk yarışı da giderek kızışıyor.

Bu sezon 7 yarış galibiyeti elde eden McLaren pilotu Oscar Piastri, 346 puanla liderliğini korumaya devam ediyor. Hemen arkasından ise takım arkadaşı Lando Norris, 332 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen ise son haftalarda kazandığı yarışlarla puan farkını kapatmaya başladı. 306 puanla 3. sırada yer alan Max Verstappen büyük bir performans göstererek sezona ortak oldu.

Yarış tutkunları tarafından heyecanla beklenen sezonun bir sonraki yarışı olan F1 Meksika GP'nin ise sıralama turlarının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

F1 MEKSİKA GP SIRALAMA TURLARI HANGİ KANALDA?

F1 Meksika GP sıralama turları açıklanan bilgilere göre F1 TV ve beIN Sports 4 ekranlarından izlenebilecek.

2025 F1 Dünya Şampiyonası'nın bütün antrenman, sıralama turları ve yarışları F1 TV ve beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanıyor.

F1 MEKSİKA GP SIRALAMA TURLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

F1 Meksika GP'nin sıralama turları açıklanan bilgilere göre 26 Ekim 2025 Pazar günü gece saat 00.00'da gerçekleştirilecek.

25 Ekim 2025 Cumartesi gününü, 26 Ekim Pazar gününe bağlayan gece yarışseverler sıralama turlarını izleyebilecekler.

F1 Meksika GP'nin antrenman ve yarış programı ise şöyle:

24 Ekim 2025 Cuma

21.30 - 1. Antrenman Seansı

25 Ekim 2025 Cumartesi

01.00 - 2. Antrenman Seansı

20.30 - 3. Antrenman Seansı

26 Ekim 2025 Pazar