20°
 Bengü Sarıkuş

Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası yükselişi!

BIST 100 endeksi yeni güne 91,57 puan ve yüzde 0,86 yükselişle 10.699,82 puandan başladı. Endeks kurultay iptaline ilişkin davanın reddinin ardından yükselişini yüzde 4'ün üzerine taşıdı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 11:30

'da kurultayına ilişkin talebin reddedilmesinin ardından yükselişler hızlandı. BIST 100 endeksinde yükseliş 4'ü aşarken bankacılıktaki yükseliş yüzde 7'yi aştı. yeniden 11 bin puanın üzerine çıktı. Borsa İstanbul'un yeni güne yükselişle başlamasının ardından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın reddedilmesinin ardından yükseliş hızlandı.

Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası yükselişi!

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 91,57 puan ve yüzde 0,86 artışla 10.699,82 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,75, holding endeksi yüzde 0,75 yükseldi. Sektör endekslerinden en çok yükselen bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,02 ile orman kağıt basım oldu. ABD ile Çin arasında yapılacak ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlikler küresel piyasalarda risk iştahını desteklerken, gözler ABD'de bugün açıklanacak verilerine çevrildi.

Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası yükselişi!

Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e çekti.

FAİZ KARARI SONRASI DALGALANMA

TCMB'nin faiz kararının yanı sıra yurt içinde dün açıklanan verilere göre, TCMB toplam rezervleri, 17 Ekim haftasında 198 milyar 442 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesi aynı dönemde 34 milyar 232 milyon lira azalarak 205 milyar 311 milyon liraya geriledi.

Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası yükselişi!

Bu gelişmelere ek olarak, TCMB, bankalar aracılığıyla ihracatçı firmalara kullandırılan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 1 Kasım 2025 tarihinden geçerli olmak üzere 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltti.

Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası yükselişi!

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin, yurt dışında ise başta ABD'de enflasyon olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

