Şahan Gökbakar'ın Türkiye'yi terk ederek Londra'ya taşındığı iddiası gündem oldu! O detay gerçeği ortaya çıkardı

Galatasaraylı olduğu bilinen Şahan Gökbakar, son olarak Fenerbahçe asbaşkanlık görevinden istifa eden Acun Ilıcalı' hakkındaki paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Sık sık gündeme dair paylaşımlarıyla çok konuşulan Şahan Gökbakar hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN LONDRA'YA TAŞINDIĞI İDDİASI GÜNDEM OLDU

Recep İvedik serisiyle çok konuşulan Şahan Gökbakar, çocukları Deniz Efe ve Ela'nın dünyaya gelmesiyle sakin bir yaşam sürüyor. Doğa içinde yaşayan Şahan Gökbakar'ın çocuklarının eğitimi Londra'ya taşındığı iddia edildi.

SnobMagazin'in haberine göre ünlü isim; çocuklarının daha iyi bir eğitim almasını istediği için geçtiğimiz aylarda Londra'ya gitti. Projeleri olduğu zaman Türkiye'ye gelecek olan komedyen, eşi Selin Gökbakar ve çocuklarıyla Londra'da yaşamaya başladığı söylendi.

Ancak Şahan Gökbakar ve ailesinin yurt dışına taşındığına dair ortaya atılan söylentilerin doğru olmadığı ortaya çıktı. Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar sosyal medya hesabından İstanbul'da olduğunu paylaşması iddiaları çürüttü.