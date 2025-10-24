Menü Kapat
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'yi terk ederek Londra'ya taşındığı iddiası gündem oldu! O detay gerçeği ortaya çıkardı

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Şahan Gökbakar, şimdi ise "Türkiye'yi terk ediyor" iddialarıyla gündeme geldi. Çocuklarının okulu nedeniyle Londra'ya yerleşeceği iddia edilen Şahan Gökbakar'dan iddialara cevap geldi.

Galatasaraylı olduğu bilinen , son olarak Fenerbahçe asbaşkanlık görevinden istifa eden Acun Ilıcalı' hakkındaki paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Sık sık gündeme dair paylaşımlarıyla çok konuşulan Şahan Gökbakar hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN LONDRA'YA TAŞINDIĞI İDDİASI GÜNDEM OLDU

Recep İvedik serisiyle çok konuşulan Şahan Gökbakar, çocukları Deniz Efe ve Ela'nın dünyaya gelmesiyle sakin bir yaşam sürüyor. Doğa içinde yaşayan Şahan Gökbakar'ın çocuklarının eğitimi 'ya taşındığı iddia edildi.

Şahan Gökbakar'ın Türkiye'yi terk ederek Londra'ya taşındığı iddiası gündem oldu! O detay gerçeği ortaya çıkardı

SnobMagazin'in haberine göre ünlü isim; çocuklarının daha iyi bir almasını istediği için geçtiğimiz aylarda Londra'ya gitti. Projeleri olduğu zaman 'ye gelecek olan komedyen, eşi Selin Gökbakar ve çocuklarıyla Londra'da yaşamaya başladığı söylendi.

Şahan Gökbakar'ın Türkiye'yi terk ederek Londra'ya taşındığı iddiası gündem oldu! O detay gerçeği ortaya çıkardı

Ancak Şahan Gökbakar ve ailesinin yurt dışına taşındığına dair ortaya atılan söylentilerin doğru olmadığı ortaya çıktı. Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar sosyal medya hesabından İstanbul'da olduğunu paylaşması iddiaları çürüttü.

Şahan Gökbakar'ın Türkiye'yi terk ederek Londra'ya taşındığı iddiası gündem oldu! O detay gerçeği ortaya çıkardı
Sıkça Sorulan Sorular

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN EŞİ KİM?
Şahan Gökbakar, kendisi gibi oyuncu Selin Ortaçlı ile 2015 yılında evlendi. İki çocuğu bulunan Selin Gökbakar, sosyal medya hesabından verdiği yemek tarifleriyle dikkat çekiyor.
